100. Yıl spor tesis alanının ‘ticaret ve turizm alanı’ olarak planlanmasını iptali davası Başkan Uysal: “Antalya’ya hayırlı olsun”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin “Kamu yararı yok” diyerek 100. Yıl spor tesis alanının TOKİ tarafından ‘ticaret ve turizm alanı’ olarak planlanmasını iptal etmesine karşı yapılan istinaf başvurusunda mahkemenin, belediyeyi haklı bulduğunu belirterek “Kamu yararına verilen bu kararı sevinçle karşılıyoruz. Antalya’da yaşayan her komşumuza hayırlı olsun” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin 40 bin seyirci kapasitesine sahip stadyum ve spor salonu, eğitim ve araştırma hastanesi ve 12 bin 500’lük nüfusuyla Meltem Mahallesi’nin tam merkezinde yer alan 40 bin metrekarelik kentsel ve bölgesel spor alanının TOKİ tarafından ‘ticaret ve turizm’ alanına çevrilmesine karşı sürdürdüğü hukuk mücadelesinde bir dava daha sonuçlandı. Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin Muratpaşa Belediyesi’nin açtığı dava sonucu planlamayı iptal eden kararına karşı TOKİ, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Mesa Mesken Sanayi AŞ istinaf başvurusunda bulundu. Başvuru, Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi’nce görüşüldü.



TOKİ, "Eşdeğer alana gerek yok" dedi

TOKİ, istinaf mahkemesine sunduğu itirazda yerel mahkemenin planlamayla ‘Antalya halkı için erişilebilir konumda olan tekrar oluşturulması olanaklı görünmeyen spor alanının yitirildiği’ görüşüne karşı eşdeğer alan yaratılmasına gerek olmadığını savundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise uygulama imar planında önerilen 1.50 inşaat emsal oranına rağmen plan değişikliğinin ilave yük getirmediğini iddia etti.

Üst mahkeme, oybirliğiyle aldığı kararıyla Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin iptal kararının kaldırılmasını gerektirecek bir neden bulunmadığını hükmetti. Mahkeme bu kararıyla, 100. Yıl spor tesisleri olarak da bilinen bölgenin ‘ticaret ve turizm alanı’ olarak planlamasıyla alanının ‘kamusal alan’ niteliğini yitirdiğini, Antalya’nın ‘kent ve bölge halkının ruhsal ve fiziksel gereksinimlerini karşılayacak ve sağlıklı gelişimini destekleyecek bir spor alanını’ kaybettiği yönündeki görüşünü onayladı. Bununla birlikte Konya Bölge İdare Mahkemesi, yerel mahkemenin TOKİ tarafından hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca da onanan planlamayla bölgede zaten yoğun olan taşıt trafiğini, gürültü kirliliğinin artabileceği yönündeki görüşünü de haklı buldu.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, istinaf mahkemesinin 30 Eylül tarihli kararıyla TOKİ tarafından hazırlanan planların ne imar mevzuatına ne planlama tekniğine ne de şehircilik ilkelerine uygun olduğunun bir kez daha görüldüğünü söyledi. Bununla birlikte planlarının ‘kamu yararına uygun olmadığı’ gerçeğinin bir kez daha gün yüzüne çıktığını belirten Başkan Uysal, "Kamu yararına verilen bu kararı sevinçle karşılıyoruz. Antalya’da yaşayan her komşumuza hayırlı olsun. Başta bölge sakinleri olmak üzere, bu sürecin içinde yer alan meslek odaları, demokratik kitle örgütlerine teşekkür ediyoruz" dedi.

ANTALYA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

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