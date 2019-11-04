ATB Yönetim Kurulu Başkanı Çandır: "Merkez Bankasının yıl sonu hedefi tutar"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Çandır: "Merkez Bankasının yıl sonu hedefi tutar"

İHA

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yılın bitimine iki ay kala açıklanan enflasyon rakamlarının Merkez Bankası'nın yıl sonu hedeflerinin tutturulacağını gösterdiğini kaydetti.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yılın bitimine iki ay kala açıklanan enflasyon rakamlarının Merkez Bankası’nın yıl sonu hedeflerinin tutturulacağını gösterdiğini kaydetti.
Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. TÜİK’in tüketici enflasyonu TÜFE’yi aylık yüzde 2.00, yıllık yüzde 8.55 olarak açıkladığını belirten Çandır, yılın bitimine iki ay kala açıklanan enflasyon rakamlarının Merkez Bankası’nın yıl sonu hedeflerinin tutturulacağını gösterdiğini kaydetti. Çandır, “Tüketici enflasyonunda açıklanan aylık yüzde 2.00 ve yıllık yüzde 8.55 rakamları, geçen yılın yüksek enflasyon etkisini sona erdiren rakamlar olmuştur. TÜFE’de önümüzdeki iki ayın beklentisi olan 3.5 puanlık artış dikkate alındığında yılı yüzde 12 civarında bitireceğimiz beklenmektedir” dedi.
Çandır, ekim ayında enflasyonu, yüzde 11.70 ile giyim/ayakkabı, yüzde 3.55 ile konut, yüzde 1.65 ile gıda harcamalarının artırdığına dikkat çekerken, eğlence ve kültür grubunun yüzde 0,59 ile Ekim ayı enflasyonunu düşürdüğünü bildirdi.

"Çekirdek enflasyon sıkıntısı"
Enflasyonun kamu ve mevsim etkileri dışındaki bölümünü oluşturan çekirdek enflasyonun Ekim’de aylık yüzde 1.58 ve yıllık yüzde 7.64 olarak ilan edildiğine dikkat çeken Çandır, “Bu rakamlar, yıl sonu itibariyle yüzde 9.00 civarında bir çekirdek enflasyona sahip olacağımızı göstermektedir” dedi. Bu beklentinin 2019 yılını 15 yıllık ortalama çekirdek enflasyonun üzerinde bir rakamla tamamlayacağımızı gösterdiğini kaydeden Çandır, “Bu durum, 2020 yılı çekirdek enflasyon beklentimizi olumsuz etkilemektedir. Çünkü bir taraftan uzun yıl ortalamasının üzerinde kalmak diğer taraftan da kamu ve mevsim etkilerinden ari olmak, enflasyonla mücadeleyi zorlaştırmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

"Üretici maliyet artışını yansıtamadı"
Çandır, TÜİK’in açıkladığı Ekim ayı üretici enflasyon (Yİ_ÜFE) rakamlarını da değerlendirdi. Üretici enflasyonunun aylık yüzde 0.17 ve yıllık yüzde 1.70 olarak ilan edildiğini belirten Ali Çandır, Yİ_FE’nin son bir yılda ilan edilen enflasyonlar içerisinde en yüksek dalgalanmayı gösterdiğine işaret etti. Çandır, üretici enflasyonundaki düşüşün maliyetlerin düştüğü anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Yİ_ÜFE, 12 aylık sürede yüzde 46.15’den yüzde 1.70’e dalgalanmış durumdadır. Üretici kesim açısından ciddi maliyet yükü oluşturan bu dalgalanma, yıl içerisindeki TÜFE eğilimine baktığımızda hiçbir şekilde mal ve hizmet fiyatlarına yansıtılamamıştır. Yani üretici kesim yıl içerisinde yaşadığı maliyet artışını hala bünyesinde tutmaktadır. Görülmemiş hızda Yİ_ÜFE düşüşünün olması, üretici kesimin enflasyondan kaynaklanan maliyet artışları yükünden kurtulduğu anlamına gelmez. Bu yük eninde sonunda ya faaliyet sonlandırmayla ya da fiyatlara yansıtmayla paylaşılacaktır" dedi.

"Batı Akdeniz aylıkta düşük yıllıkta yüksek"
BAGEV Başkanı Çandır, Burdur, Isparta, Antalya illerini kapsayan Batı Akdeniz enflasyonunu değerlendirdi. Batı Akdeniz’in Ekim ayında yüzde 1.93 ile Türkiye ortalamasına yakın bir tüketici enflasyonu yaşadığını bildiren Çandır, “Her ne kadar aylık enflasyonda ortalamanın bir miktar altında ve 18. sırada gözüksek de yıllık enflasyonda yüzde 9.21 ile ortalamanın üzerinde 10’uncu sırada olan seyrimiz devam etmiştir” dedi.
Çandır, bölge enflasyonunu da yüzde 8.47 ile giyim/ayakkabı, yüzde 5.67 ile konut ve yüzde 1.64 ile gıda harcamalarının artırdığını belirtirken, eğlence ve kültür grubunun yüzde 0,52 ile eğitim gurubunun yüzde 0,33 ile Ekim’de bölge enflasyonunu düşürücü etkide bulunduğunu kaydetti.

ANTALYA

04 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Can Üstündağ Ironman’de saniyelere meydan okudu
YEREL HABERLER Can Üstündağ Ironman’de saniyelere meydan okudu
Dayısı ile vedalaşmaya gelen minik İsmail, kaza kurbanı oldu Annesi ile yolun karşısına geçerken çarpan otomobilin altında kaldı
YEREL HABERLER Dayısı ile vedalaşmaya gelen minik İsmail, kaza ...
Şikayet ettiği gaspçılarla birlikte uyuşturucu kullanırken yakalandı Polis eve yaptığı baskında gasp mağduruyla gasp şüphelilerini uyuşturucu aleminde buldu
YEREL HABERLER Şikayet ettiği gaspçılarla birlikte uyuşturucu ...
Rus turist denizde boğuldu
YEREL HABERLER Rus turist denizde boğuldu
16. Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu başladı
YEREL HABERLER 16. Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu başladı
Hababam Sınıfı oyuncuları Serik’te
YEREL HABERLER Hababam Sınıfı oyuncuları Serik’te
Elinden tuttuğu oğlu otomobil çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Elinden tuttuğu oğlu otomobil çarpmasıyla öldü
11 milyon fidan hedefi, 12 milyonu aştı
YEREL HABERLER 11 milyon fidan hedefi, 12 milyonu aştı
Alanya’da motosikletin lastiği patlayan sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Alanya’da motosikletin lastiği patlayan sürücü ...
Manavgat Belediyespor namağlup liderliğini koruyor
YEREL HABERLER Manavgat Belediyespor namağlup liderliğini koruyor
100. Yıl spor tesis alanının ‘ticaret ve turizm alanı’ olarak planlanmasını iptali davası Başkan Uysal: “Antalya’ya hayırlı olsun”
YEREL HABERLER 100. Yıl spor tesis alanının ‘ticaret ve turizm ...
Alanya’da zincir market hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Alanya’da zincir market hırsızı yakalandı
Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun: Çok yağışlı kış beklemiyoruz
YEREL HABERLER Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun: Çok yağışlı kış ...
Alanya’da avokado faresi yakalandı
YEREL HABERLER Alanya’da avokado faresi yakalandı
Otomobille safari aracı çarpıştı: 5 turist yaralı
YEREL HABERLER Otomobille safari aracı çarpıştı: 5 turist yaralı
Alanya’da düğün magandasına ceza
YEREL HABERLER Alanya’da düğün magandasına ceza
Dünya 2'ncisi Çakar, madalyasını Bahçeli tshirt'ü ve Bozkurt işareti yaparak aldı
YEREL HABERLER Dünya 2'ncisi Çakar, madalyasını Bahçeli tshirt'ü ve ...
Fransız turistin havuz kazası Havuzdan çıktığı sırada sert zemine düşerek omurga travması geçirdi Hastanın kırıklar oluşan omurgasına 8 vida yerleştirildi
YEREL HABERLER Fransız turistin havuz kazası Havuzdan çıktığı sırada ...
Maha-Belbaşı-Berem yayla yolunda stabilize çalışması
YEREL HABERLER Maha-Belbaşı-Berem yayla yolunda stabilize çalışması
Ekolojik Kreş öğrencilerinden kan bağışı daveti
YEREL HABERLER Ekolojik Kreş öğrencilerinden kan bağışı daveti
Kumluca’ya iki yeni içme suyu projesi
YEREL HABERLER Kumluca’ya iki yeni içme suyu projesi
Alanya'da otobüs duraklarında temizlik çalışması
YEREL HABERLER Alanya'da otobüs duraklarında temizlik çalışması
Aşevi şoförlerine etkili iletişim ve öfke kontrolü eğitimi
YEREL HABERLER Aşevi şoförlerine etkili iletişim ve öfke kontrolü ...
Kritik randevuda puanlar paylaşıldı
YEREL HABERLER Kritik randevuda puanlar paylaşıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X