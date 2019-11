Red Bull Challengers üyesi Can Üstündağ, Ironman yarışında önceki katılımındaki derecesinden 20 dakika daha iyi bir derece olan 4 saat 48 dakika ile bitiş çizgisinden geçti.

Dünyanın en popüler yarışlarından biri olan Ironman 70.3, beşinci kez Antalya’nın Belek İlçesi’nde düzenlendi. 84 ülkeden 2 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa; 2 kez kanseri yenerek yaşama geri dönen Red Bull Challengers üyesi Can Üstündağ da katıldı. İrade ve dayanıklılığın ön planda olduğu yarışta; 2017 yılında kanser tedavisi görüp iyileştikten yalnızca 12 hafta sonra girdiği Ironman’de bitiş çizgisini görmeyi başaran Can Üstandağ, yeniden saniyelere ve kendine meydan okudu. Can Üstündağ, önceki katılımındaki derecesinden 20 dakika daha iyi bir derece olan 4 saat 48 dakika ile bitiş çizgisinden geçti.

“Hedefime ulaştım”

Dünyanın en zor yarışında bir kez daha bitiş noktasına erişebilmesinin kendisi adına çok önemli olduğunu belirten Can Üstündağ “Tüm sezonu bu yarış için planlamıştım. Kendime koyduğum hedef süreyle bunu başarmak, saniyelere ve kendime meydan okumak çok özel bir duygu. Yarışın başında da söylemiştim, bitiş çizgisinden planladığım süre içerisinde geçersem hedefime ulaşmış olurum diye. Ve şimdi keyifle söylemeliyim ki hedefime ulaştım” dedi.

Red Bull Challengers kimdir?

Aktif yaşamı benimseyen spor profesyonelleri ve gönüllülerinden oluşan Red Bull Challengers, insanları aktif bir yaşam için motive etmeyi ve onlara ilham vermeyi amaçlıyor. Red Bull Challengers üyeleri aktif yaşam hedefleri doğrultusunda daha iyi bir performans gösterebilmek için kendine meydan okur.

ANTALYA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:05

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.