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Kardeş ilçe Beylikova ikinci kez Konyaaltı'nda

İHA

Gelin Kardeş Olalım Projesi kapsamında EskişehirBeylikova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü heyeti ikinci kez Konyaaltı ilçesine ziyarette bulundu.

Kardeş ilçe Beylikova ikinci kez Konyaaltı'nda

Gelin Kardeş Olalım Projesi kapsamında EskişehirBeylikova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü heyeti ikinci kez Konyaaltı ilçesine ziyarette bulundu.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, himayelerinde Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülmekte olan Gelin Kardeş Olalım Projesi kapsamında Eskişehir Beylikova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü heyeti ikinci kez Konyaaltı ilçesine ziyarette bulundu. Üç gün süren teknik inceleme gezileri için; Beylikova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selçuk UYGUN, 3 teknik personel, Beylikova Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Okuyan, HAYKOOP Başkanı Halil İbrahim Bilir, 1020 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Vahit Kara ve 11 üreticiden oluşan 18 kişilik heyet Konyaaltı ve Korkuteli ilçelerinde farklı tarımsal faaliyet alanlarında ziyaretlerde bulundu.
Kardeş ilçe heyeti ilk gün Konyaaltı Kaymakamı Kamil KÖTEN'i makamında ziyaret etti. Proje kapsamında iki ilçe işbirliği ile Beylikova ilçesinde yapılması planlanan 2 dekar topraksız 2 dekar topraklı örtüaltı üretim serası kurulması amacıyla Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansına (BEBKA) sunulan 1.3 milyon TL’lik, 45 kadın üretici istihdam edilecek üretim tesisi projesi ve ileride Beylikova tarımına katkı sağlayabilecek diğer tarımsal faaliyetler konularında değerlendirmelerde bulunuldu.
Heyet daha sonra Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Müdür Yardımcısı Gökhan Karaca ile proje kapsamında değerlendirmelerde bulunan kardeş ilçe misafirleri ziyaret sonrasında Antalya Ziraat Odası Başkanlığında Başkan Yardımcısı Mustafa Balkıç ile bir araya geldiler. Türkiye tarımına katkıda bulunması için yapılabilecek çalışmalar ve ileriye dönük planların görüşülerek değerlendirildiği ziyaretlerin ardından heyet Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün (BATEM) Bitki Sağlığı ve Toprak Su Kaynakları Bölümünü ziyaret ederek Biyolojik Mücadele Uygulamaları konusunda bilgiler aldılar.
İkinci gün Konyaaltı ilçesi sınırlarında faaliyet gösteren hayvancılık ve bitkisel üretim alanlarına ziyaretler gerçekleştiren Beylikova heyeti ilk olarak Çağlarca ve Feslikan Yaylası bölgelerindeki küçükbaş hayvancılık işletmelerine ziyaretlerde bulundu. Hayvancılık işletmelerinde bölgeye özgü Honamlı Keçisi ve damızlık keçi yetiştiriciliği hakkında bilgiler edindiler. Daha sonra Konyaaltı Yeni Mahallede bulunan Örtüaltı Topraksız Çilek Yetiştiriciliği seralarında incelemelerde bulunan heyet aynı bölgede Örtüaltı Topraklı Domates seralarını gezerek iki üretim metodu arasındaki fark ve avantajları hakkında bilgiler edindiler.
Üçüncü gün Korkuteli ilçesi teknik gezileri programı kapsamında Korkuteli Çomaklı Mahallesinde bulunan kapasite ve tarımsal faaliyet konusu alanında dünyada 9'uncu Avrupa’da 2'nci sırada yer alan Oragro Tarım Şirketi üretim tesisi ziyaret edildi. 3500 dekar tarım alanı üzerinde Kiraz ve Yaban Mersini yetiştiriciliği konularında uzman personeller ile arazi üzerinde bilgiler alınan teknik gezide, özellikle meyvecilikte erkenci ve geçci fidan çeşitleri ile telli terbiye sistemi kurularak tesis edilen meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu. Firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Hibesi ile tesis etmiş olduğu ve saatte 6 ton kiraz işleme ve paketleme kapasiteli Depolama ve Paketleme tesisi gezildi. Daha sonra yıllık 1200 ton mantar üretim kapasiteli ve 1500 metrekare kapalı alanda 44 üretim deposu ile üretim faaliyeti gerçekleştiren SMS Ersanlar Tarım Firmasına ziyaretlerde bulunan heyet kültür mantarı yetiştiriciliği konusunda firma personellerinden bilgiler aldılar.
Üç günlük teknik inceleme gezilerinde Beylikova İlçesi için alternatif üretim faaliyetleri incelendi ve Beylikova İlçesinde uygulanması uygun görülen tarımsal faaliyetler değerlendirilerek program dahilinde ikinci ziyaret gerçekleştirilmiş oldu.

ANTALYA

04 Kasım 2019 Pazartesi

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