Otomobil ile safari aracı çarpıştı: 5 turist yaralandı

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otomobil ile safari aracının çarpıştığı kazada 3'ü kadın 5 turist yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Alanya'nın kırsalında bulunan Uzunöz Mahallesi yolunda meydana geldi. İlçe merkezine doğru seyir halindeki Hasan G.'nin kullandığı 07 HKZ 22 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Habib E.'nin (41) kullandığı turist taşıyan 07 AEZ 862 plakalı safari aracı çarpıştı. Kazada Finlandiyalı Rita Hillah (34) ile Litvanyalı Edita Talat (47), Talat Kelpsa Kestutis (43), Petras Gamauskas (60) ve eşi Regina Gamauskas (60) yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı turistler ambulanslarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 3'ü kadın 5 turist tedavilerinin ardından taburcu edildi.



ANTALYA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

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