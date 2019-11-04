Manavgat'ta çatı izolasyonu yangına sebep oldu

Antalya'da çatı izolasyonu yapılan bir sitede izolasyon malzemesinin ateşinden çıkan alevler yangına sebep oldu. Çatıda çıkan yangın site sakinleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgenin en eski sitelerinden olan Cennetler Sitesi'nde vatandaşlar G bloğun çatısından dumanlar yükseldiğini görüp, itfaiye ekiplerine haber verdi. O sırada bir site sakini çatıya çıkarak gün ısı tankının borusunu kesti ve suların yanan bölgeye akmasını sağladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesi sonucu çatıdaki yangın kısa sürede söndürüldü.

Diğer yandan, jandarma ekipleri de olayla ilgili tahkikat başlattı. Yangının, çatıda izolasyon yapan işçilerin dikkatsizliği sonucu meydana geldiği belirtildi.

ANTALYA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

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