Türkiye'de 9 bölgede faaliyet gösteren Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezlerinden biri olan ve 6 ili içine alan Antalya bölgesinde 2018 yılında 199 beyin ölümü gerçekleştiği ve bunlardan sadece 69'unun doner olarak alınabildiği bildirildi. İl Sağlık müdürü Ünal Hünür, halen Türkiye'de oran nakli bekleyen 25 bin 808 hasta arken bu rakamın çok düşük olduğunun altını çizdi.



Organ Bağışı Hayat Kurtarır

Tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar, tüm dünyada olduğu gibi Türkriye'nin de önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu

öyleyen İl Sağlık müdürü Ünal Hünür, organ ve doku nakli bekleyen hastaların sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekti. Organ nakli olmayı bekleyen hasta sayısının fazlalığı yanında organ bağışında bulunan donörlerin sayısı ise yetersiz kadığının altını çizen Hünür, organ ve doku nakli hizmetlerinin, tüm üniversiteler ile kamu ve özel sağlık kuruluşlarının katılımıyla, Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda ve denetiminde, “Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi” dâhilinde yürütüldüğünü söyledi.

Sistem’in amacının ülke genelinde organ ve doku nakli hizmetleri alanında çalışan kurum ve kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak olduğunu ifade eden Hünür " Kısıtlı imkânlarla temin edilebilen bağış organ ve dokuları, bilimsel kurallara ve tıbbîetik anlayışa uygun olarak adaletli bir şekilde, en uygun hastalara ve en kısa süre içerisinde naklini sağlamaktır." dedi.



Donör sayısı çok düşük

Türkiye'de 9 bölgede faaliyet gösteren Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezlerinin birinin Antalya’da bulunduğunu, Antalya Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinin çabaları ile Isparta, Burdur, Karaman, Afyonkarahisar, ve Konya'nın da içinde bulunduğu Antalya bölgesinin bağlı hastaneler hemen her yıl donör çıkardığını kaydeden Ünal Hünür " 2018 yılında 199 beyin ölümünden 69 donör alınabildi. Bu da yüzde yani 19,4 'e tekabül ediyor. Konunun hassasiyeti ve aciliyeti bakımından toplumun organ bağışı farkındalığının arttırılması gerekiyor." dedi.



25 bin 808 hasta organ nakli bekliyor

Halen Türkiye'de organ nakli bekleyen 25 bin 808 civarında hasta bulunduğu düşünüldüğünde, kadavra sayısının az olması ve beyin ölümü bildirimi yapılan hastaların yakınlarının organ bağışına uzak durmasının nakil bekleyen binlerce hastayı zor durumda bıraktığına işaret eden Hünür şöyle devam etti: " Organ nakli ihtiyacı dil, din, ırk ayırt etmemekle beraber yetişkin ve çocuk da dinlememektedir. Organ naklini gerektirecek hastalıkların önceden teşhis edilerek tedavilerinin düzenlenmesi öncelikli hedefimiz olmakla beraber kadavra organ bağışının artırılması ve vatandaşlarımızın konu hakkında farkındalıklarının artırılması gerekmektedir. Bu farkındalığın çocukluk çağlarında oluştuğu inancıyla İl Sağlık Müdürlüğü ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Kepez’de bulunan tüm ortaokulların katıldığı resim yarışması düzenlendi. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği “Organ Bağışı” konulu yarışmada, jüri dereceye girecek eserleri belirlemede oldukça zorlandı. Her biri birbirinden anlamlı olan eserler, İl Sağlık Müdürlüğünde sergilenmeye başlandı.Vatandaşlarımızı organ bağışı haftasında duyarlı olmaya davet ediyorum. Siz de bağışçı olun. Organlarınızı bağışladığınızı ailenizle paylaşın. Hayati önem taşıyan çok önemli bir konuda sorumluluk alın ve bir hayat kurtarın"

