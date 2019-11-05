Kaş Belediyesi WTM Londra Turizm Fuarı’nda

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşen Dünya Turizm Fuarı’na (World Travel MarketWTM) katıldı.

Global turizm sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri kabul edilen WTM Londra Turizm Fuarı, Londra’da başladı. Excel fuar alanında gerçekleşen uluslararası turizm fuarına, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Sertçelik, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin ile Kaşlı turizmciler de katıldı.

Sektörün gelecek beş yıl içinde farklı konularda izleyeceği durumları ele almak üzere, seminer ve konferansların düzenleneceği WTM Londra 2019 Turizm Fuarı, firmaların pazarda tanınması ve ülkelerin kendini halka tanıtması açısından önem taşıyor. Bu yıl yaklaşık 200 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek WTM fuar alanında Türkiye, toplam 783 metrekarelik bir alanda kamu ve özel sektörden 50’nin üzerinde kurum ve şirketle temsil edilecek.



Kaş, Londra Turizm Fuarı’nda tanıtılıyor

Kaş Belediyesi, dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan WTM Londra Turizm Fuarı’na katıldı. Londra’da Excel fuar alanında kurulan stantta Kaş ilk kez tanıtılırken, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş burada sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

Başkan Mutlu Ulutaş, bu yıl ilk kez katıldıkları Londra Turizm Fuarı’nda Kaş’ı tanıttıklarını ifade ederek, “İlçemizin tarihi, kültürel, doğa ve doğal güzelliklerini tanıtmaya çalışıyoruz. Kaş’ta turizmin 6 ay değil, 12 ay sürdürülmesini istiyoruz. Sezonun uzaması hem bölgemize hem ilçemize ekonomik katkı sağlayacaktır. Kaş'a olan ilgiyi daha da artırmak ve alternatif turizmin geliştirilmesi için bu fuara katılım sağladık.” dedi.

Kaş’ın Kalkan Mahallesi’nde çok sayıda yerleşik İngiliz vatandaşının yaşadığına dikkati çeken Başkan Ulutaş, “Önümüzdeki yıllar içerisinde bu ivmenin daha da artacağına inanıyorum. Daha çok İngiliz turisti Kaş’ta ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Kaş adının dünyada duyulmasında en önemli ülkelerden biri İngiltere’dir.” diye konuştu.

Küresel turizm endüstrisini buluşturan WTM Londra Turizm Fuarı, 6 Kasım'da sona erecek.

ANTALYA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:56

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