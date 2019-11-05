Çifte cinayete 16 yıl sonra, 36 yıl hapis

ANTALYA'da, 16 yıl önce ormanlık alanda 2 kişiyi öldürüp kaçan ve 7 ay önce yakalanan Ramazan Oruç, 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İbrahim Yörük ve Mesut Yürügel, 20 Aralık 2003 gecesi Kepez ilçesindeki ormanlık alanda tabancayla vurularak, öldürüldü. İkiliyi para anlaşmazlığı nedeniyle öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Y.İ. ve A.Ş., yargılandıkları davada beraat etti.

Çifte cinayet faili meçhul kalırken, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı geçen aylarda dosyayı yeniden ele aldı. Görevlendirilen cinayet büro ekipleri, 2 cesedin bulunduğu alana, geceleri para karşılığı fuhuş yapan kadınların götürüldüğünü belirledi. Kadınların izini süren polis, S.Y. adlı kadının, o dönem Ramazan Oruç ile söz konusu alana gittiğini tespit etti. Oruç ve S.Y.'nin cep telefonu sinyallerinden, ikilinin olay tarihinde aynı bölgede oldukları ortaya çıktı.

Tüm şüpheler üzerinde yoğunlaşan Oruç'un suç tarihinde ruhsatlı silahı bulunduğu, olaydan bir süre sonra namlusunu değiştirerek, O.E.'ye devrettiği belirlendi.Suçta kullanıldığı için adli emanete alınan silahın kriminal incelemesinde, 'kuvvetle muhtemel' Yörük ve Yürügel'in vurulduğu tabanca olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Olay yerinden elde edilen lastik izleri de mercek altına alındı. Kentteki tüm bayileri dolaşan polis, izleri bulunan lastiklerin Ramazan Oruç tarafından 2003'te alındığını tespit etti.

Delillerin toplanmasının ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ramazan Oruç ve S.Y.'yi, 7 ay önce gözaltına aldı. Oruç tutuklanırken, S.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

YARGILAMADA KARAR ÇIKTI

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın duruşmasında tutuklu sanık Ramazan Oruç ile şikayetçiler Fatmana Yörük, İlyas Yörük ve taraf avukatları hazır bulundu. Şikayetçiler ile avukatları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Ramazan Oruç ise ölenlerin canına kast ettiğini iddia ederek, "Ben onları tanımam, onlar da beni tanımaz. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi. Son sözü sorulan sanık, iki kişinin ölümüne neden olduğu için pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme, tutuklu sanığı önce 2 kez ömür boyu hapis cezası verdi. Ardından cezayı, ağır tahrik indirimiyle toplam 36 yıla indirdi.



ANTALYA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:56

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