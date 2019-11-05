Kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalandı

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Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademleri Mahallesi Bük Deresi mevkisinde sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Korkuteli ilçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İl Jandarma JASAT unsurlarının birlikte yaptığı operasyon sonucu Korkuteli ilçesi Bayatbademleri Mahallesi Bük Deresi mevkisinde Y.T., M.S., D.K. ve D.A. isimli 4 şahıs kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte 4 adet detektör, 1 adet ahşap saplı kürek ve 4 adet ahşap saplı kazma ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheliler 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

ANTALYA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:56

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