Başkan Yücel: "2019 yılında hedefimiz 100 kilometre asfalt"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, asfalt çalışmalarını yıl sonuna kadar 100 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Alanya’yı modern caddelerle donatan Alanya Belediyesi, merkez ve kırsal ayrımını ortadan kaldırmak ve kırsal mahallelerin yollarını da Alanya’ya yakışır bir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, önceki yıllarda olduğu gibi rekor asfalt çalışması yaptıklarını belirterek, 2019 yılı Mayıs Ekim ayları arasında 45 kilometre sathi kaplama 30 kilometre sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Yücel, bu rakamı yılsonuna kadar 100 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizerek, asfalt çalışmalarının Fakırcalı Mahallesi Kuzlatan Mevkiinde devam ettiğini açıkladı.

ANTALYA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:56

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