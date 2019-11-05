Alanya’nın alt yapısı yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya ASAT Şube Müdürlüğü Aliefendi Mahallesi’nin içme suyu boru hattını yeniledi. Ekipler çalışmaların ardından bozulan yolu da asfaltladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya’nın 102 mahallesinde içme suyunun vatandaşlara sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde ulaşması için alt yapıda yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Alanya’da eskiyen ve sürekli arızalara yol açan ana boru hatları belirlenen program dahilinde yenileniyor.

İçme suyu hattında arızalar nedeniyle sorun yaşanan Aliefendi Mahallesi’nde eskiyen içme suyu boru hattı yenilendi. Alanya ASAT Şube Müdürlüğü ekipleri mahalleye su getiren ana hattının 24 km’lik bölümünü yoğun bir çalışmanın ardından değiştirdi. Yeni hattın çekilmesi ve hizmete açılmasıyla birlikte mahallede arızalardan kaynaklanan su kesintileri de son buldu. Hat yenileme çalışmalarının ardından bozulan 11 km uzunluğundaki mahalle içinden geçen yol da asfaltlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

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