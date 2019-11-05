Aksu Yurtpınar’a içme suyu hattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri Aksu İlçesi’nin Yurtpınar Mahallesi’nde yürüttükleri içme suyu projesini tamamlayarak hizmete sundu.

Antalya’da vatandaşların sağlıklı ve temiz içme suyu ve alt yapıya kavuşması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren ASAT Genel Müdürlüğü bu kez Aksu Yurtpınar Mahallesi için harekete geçti. Yurtpınar Mahallesi’nin Belen Mevkii’nde daha önce içme suyu şebeke bağlantısı olmaması üzerine çalışma yapan ASAT Genel Müdürlüğü, Belen için hazırladığı projeyi hayata geçirdi. Toplamda 12 bin 900 metre uzunluğunda 110 milimetre çapında içme suyu hattı döşenerek bölge sakinlerine içme suyu ulaştırıldı. Çalışmalar geçtiğimiz günlerde tamamlanarak yeni hat hizmete alındı.

ANTALYA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:56

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