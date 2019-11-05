Muratpaşa'dan ‘Saygı Yürüyüşü’

Muratpaşa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yıl dönümünde ‘saygı yürüyüşü’ düzenliyor. Anma programı 10 Kasım Pazar, Muratpaşa Kent Meydanı’ndan başlayacak.

Muratpaşa Belediyesi, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81’inci yıl dönümü dolayısıyla bir dizi anma programı gerçekleştirilecek. 10 Kasım Pazar günü Muratpaşa Kent Meydanı’nda başlayacak. Meydandaki anma törenleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Muratpaşa Belediye Meclisi’nin kararıyla Atatürk Kent Meydanı adı verilen Muratpaşa Kent Meydanı’na isim verme töreni düzenlenecek. Törenin andından Kent Meydanı’ndan Erdal İnönü Kent Parkı’na uzanacak “Atatürk’e Saygı Yürüyüşü” düzenlenecek.

Türk bayrakları ve Atatürk posterlerinin taşınacağı yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş boyunca meşaleler, Eski Lara Caddesi’ni aydınlatacak. Yürüyüşün sonunda ise Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası, Cumhuriyet Korosu’yla birlikte “7’den 70’e Atatürk’e Saygı Konseri’ verecek. Şef Furkan Üstündağ yönetimindeki orkestra ve Gönül Saykal, Ender Arzuman yönetimindeki koroya anlatıcı olarak Haluk Cömert ve solist olarak Alper Kuş, Ezgi Burcu Doğan, Fulya Ölmez Zorlu eşlik edecek.

ANTALYA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:56

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