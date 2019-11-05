Finike Devlet Hastanesinde yeni acil servis hekimi göreve başladı

Acil Servis Hekimi Dr. Ayşe Uslu Finike Devlet Hastanesi Acil Servisteki görevine başladı.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Finike Devlet Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirmeye ve hizmet çeşitliliğini arttırmaya devam ediyor. Finike Devlet Hastanesi’nin hekim kadrosuna yeni bir hekim daha katıldı. Acil Servis Hekimi Dr. Ayşe Uslu Acil Servisteki görevine başladı.

Başhekim Op. Dr. Yücel Kurt güçlenen hekim kadrosu ile ilgili olarak büyüyen gelişen hizmet çeşitliği her geçen gün artarak Batı Antalya’nın gözde sağlık tesisi olan Finike Devlet Hastanesinde bir acil servis hekiminin göreve başlamasıyla Batı Antalya da tek Finike Devlet Hastanesinde olan ikinci seviye acil servis ünitesinin daha da güçlendiğini belirtti. Verilen sağlık hizmetlerinin hayırlara vesile olmasını diledi.

ANTALYA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:56

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