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Bitki Sağlığı Bölüm Başkanı Çelik: "Kanser gibi virüste de erken teşhis önemlidir"

İHA

Bitki Sağlığı Bölüm Başkanı Çelik: "Kanser gibi virüste de erken teşhis önemlidir"

Antalya'da düzenlenen "Virüs ve Bakteriyel Hastalıklara Karşı Alınacak Tedbirler ve Mücadele” toplantısında konuşan BATEM Bitki Sağlığı Bölüm Başkanı Nejla Çelik, "İnsanlardaki kanser hastalıklarında olduğu gibi sebzelerdeki virüs hastalıkları da erken teşhis şarttır. Önleme ve mücadelenin en kolay yolu budur" dedi.
Kumluca'da Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) ve Antalya il Tarım Müdürlü iş birliği ile “Virüs ve Bakteriyel Hastalıklara Karşı Alınacak Tedbirler ve Mücadele” konulu toplantı düzenlendi. Kumluca Belediyesi Konferans salonunda düzenlenen toplantıya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) Bitki Sağlığı Bölüm Başkanı Necla Çelik, Bitki Bakteri Uzmanı Şeyma Reyhan Erdoğan, İlçe Tarım Müdürü İsa Akşit, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, Bölgedeki, Bitki Koruma ve Besleme Ürünleri Bayileri, Ziraat Mühendisleri çok sayıda üretici katıldı. Sebze yetiştiriciliğinde karşılaşılan önemli virüs hastalıkların belirtileri, taşınma yolları, mücadele yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken hususları anlatan BATEM Bitki Sağlığı Bölüm Başkanı Nejla Çelik, "Sebzelerde virüs bulaştığı zaman önce yapraklarda değişik renkler oluşur. Yapraklarda kabarma, meyvelerde şekil bozukluğu, meyvelerin renkleri değişme, yapraklarda kıvrılma, şekil bozuklukları, lekeli solgunluk, halkalı lekeler ve meyvelerdeki şekil ve renk değişikliği virüs bulaştığının belirtileridir. Bitkiye bulaşma ve yayılış yolları tohum, yapraklarla temas, geçmiş sezondan tarlada kalan bitki parçaları, virüslü bitkiye temas eden bombus arıları, üreticilerin iş kıyafetleri, sera içindeki sebzelerde yapılan işçilik esnasında kesilen veya kopartılan hastalıklı biti dallarının uzun süre sera içerisinde bekletilmesi gibi nedenler ile bitki ve meyvelere virüs bulaşır. Virüs ile mücadele yöntemlerimiz virüslü olan bitkilerin imha edilmesi en kalıcı çözümdür. Geçen sezondan kullanılan materyallerin dezenfekte edilerek sezona başlanması, üretim sırasında eldiven kullanılması, seraların ve çevrelerinin temiz tutulması, virüs bulaşan bombus arılarının imha edilmesi gerekir. Thrips ve virüs ile mücadelede en kalıcı çözüm yapışkan tuzaklardır" dedi.

"Erken teşhis çok önemlidir"
Sebzelerdeki virüs hastalıklarının yakın takip isteyen bir hastalık olduğunu ifade eden Çelik, "Seralarımızın içindeki sebzeleri en geç 2 veya 3 gün içinde sürekli kontrol edilmesi şarttır. İnsanlardaki kanser hastalıklarında olduğu gibi sebzelerdeki virüs hastalıkları da erken teşhis şarttır. Önleme ve mücadelenin en kolay yolu budur” ifadelerinde bulundu.
Virüslerin Meyvelerin ve sebzelerin pazar değerini düşürdüğünün altını çizen bitki sağlığı bölüm başkanı Nejla Çelik, "Bölgemizde yaygın olan domates mozaik virüsü, domates lekeli solgunluk virüsü, hıyar mozaik virüsü, kabak sarı mozaik virüsü çeşitleri yaygın olarak görülmektedir. Sebze fidanlarımızda hastalık başlangıcı var mı diye kontrol etmeliyiz. 2019 'da Ürdün, Almanya, İtalya'da karantina altına tespit edilen domates kahverengi buruşuk meyve virüsü ülkemize görülmeye başladı " diye belirtti.

ANTALYA

05 Kasım 2019 Salı

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