Kepez’in Kanser Tarama Tırı Ünsal’da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kepez’in Kanser Tarama Tırı Ünsal’da

İHA

Kepez Belediyesi'nin Türkiye'de ilk kez oluşturduğu Kanser Tarama Tırı'nın mahallelerdeki kanser tarama hizmeti Ünsal Mahallesi'nden başladı.

Kepez’in Kanser Tarama Tırı Ünsal’da

Kepez Belediyesi’nin Türkiye’de ilk kez oluşturduğu Kanser Tarama Tırı’nın mahallelerdeki kanser tarama hizmeti Ünsal Mahallesi’nden başladı.
Sağlık alanında dev yatırımlara imza atan Kepez Belediyesi, sağlık hizmetlerini hemşehrilerinin ayağına götürmeye devam ediyor. Sağlık Tırı ile 68 mahalleye sağlık hizmeti götüren Kepez Belediyesi’nin, şimdi de Türkiye’de ilk kez oluşturduğu Kanser Tarama Tırı yola çıktı. Kanser Tarama Tırı’nın mahallelerdeki kanser tarama hizmeti Ünsal Mahallesi’nden başladı. Kepez’in 68 mahallesini dolaşacak olan Kanser Tarama Tırı’nda kadınlara yönelik meme, rahim ağzı kanseri ve bağırsak kanseri test hizmetleri ücretsiz olarak sunulacak.

Tahlil sonuçları Ankara’ya iletiliyor
Mamografi sonuçları Ulusal Tarama Mamografi Raporlama Merkezi’ne, rahim ağzı tarama sonuçları Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı Ulusal HPV Labaratuvarına iletiliyor. Türkiye’de ilk kez Kepez Belediyesi tarafından oluşturulan Kanser Tarama Tırı’nda 2 röntgen teknisyeni, 1 ebe, 1 acil tıp teknisyeni, 1 temizlik görevlisi ve 1 şoför hizmet veriyor. Meme kanseri 4069 yaş aralığı, rahim ağzı kanseri 30 ile 65 yaş aralığı, bağırsak kanseri ise 50 ile 70 yaş aralığı kadınlarda araştırılıyor.

ANTALYA

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:18
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalyalı 'Spiderman', ekmeğini kostümünden kazanıyor
YEREL HABERLER Antalyalı 'Spiderman', ekmeğini kostümünden kazanıyor
Vergi ödemelerinde son gün 2 Aralık
YEREL HABERLER Vergi ödemelerinde son gün 2 Aralık
Muratpaşa'da Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul anıldı
YEREL HABERLER Muratpaşa'da Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul anıldı
Akdeniz Üniversitesi Takımı Lego Sumo, Robotex Turkey Festivali’nde Birinci Oldu
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi Takımı Lego Sumo, Robotex Turkey ...
Türkiye’nin en büyük ödüllü Uluslararası Satranç Turnuvası Antalya'da 65 bin TL'lik Uluslararası Satranç Turnuvasına geri sayım başladı
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük ödüllü Uluslararası Satranç ...
Bitki Sağlığı Bölüm Başkanı Çelik: "Kanser gibi virüste de erken teşhis önemlidir"
YEREL HABERLER Bitki Sağlığı Bölüm Başkanı Çelik: "Kanser gibi ...
Finike'de ölü balıklar sahile vurdu
YEREL HABERLER Finike'de ölü balıklar sahile vurdu
Tiroid ameliyatında boyundaki ize son
YEREL HABERLER Tiroid ameliyatında boyundaki ize son
Antalya'da ölü balıklar sahile vurdu
YEREL HABERLER Antalya'da ölü balıklar sahile vurdu
İnatçı kundakçı, ilk iki denemesinde başarılı olamayınca minibüse benzin döküp yaktı Maskeyi takıp benzin döktüğü aracı yaktı Kundaklama olaya güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER İnatçı kundakçı, ilk iki denemesinde başarılı ...
Kazada babası ölen Gözde: Trafik terörü sanıkları tutuklansın
YEREL HABERLER Kazada babası ölen Gözde: Trafik terörü sanıkları ...
İki aracın çarpıştığı kazada kaldırımda yürürken hayatını kaybetti Kaldırımda yürürken hayatını kaybeden fahri trafik müfettişinin ölümünde tutuklama çıkmadı Ölen müfettişin kızı Gözde Çalık: "Babam hayatını kaybediyor, sanıkların ikisi de kusurlarının olmadığını söylüyor"
YEREL HABERLER İki aracın çarpıştığı kazada kaldırımda yürürken ...
'Uçan tekme'yle gaspçıyı düşürüp parasını kurtardı
YEREL HABERLER 'Uçan tekme'yle gaspçıyı düşürüp parasını kurtardı
Kapkaççı şahıs, çalmaya çalıştığı para dolu poşet yırtılınca amacına ulaşamadan kaçtı Ev almak için biriktirdiği 120 bin TL’yi bankaya yatıracağı sırada hayatının şokunu yaşadı Özel güvenlik personelinin poşete koyduğu 120 bin lirayı kapkaç yöntemiyle çalmaya çalıştı Şüpheliyle, özel güvenlik personelinin aralarındaki arbede anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Kapkaççı şahıs, çalmaya çalıştığı para dolu poşet ...
Antalya'da sualtı müzesi ile ilgili çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Antalya'da sualtı müzesi ile ilgili çalışmalar ...
Finike Devlet Hastanesinde yeni acil servis hekimi göreve başladı
YEREL HABERLER Finike Devlet Hastanesinde yeni acil servis hekimi ...
Meyve Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon Çalıştayı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Meyve Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon Çalıştayı ...
Muratpaşa'dan ‘Saygı Yürüyüşü’
YEREL HABERLER Muratpaşa'dan ‘Saygı Yürüyüşü’
Manavgat Katı Atık Depolama Tesisi yoluna bakım
YEREL HABERLER Manavgat Katı Atık Depolama Tesisi yoluna bakım
Büyükşehir’den 10 Kasım’a özel etkinlikler 81 metrekarelik canlı ebru performansı gerçekleşecek
YEREL HABERLER Büyükşehir’den 10 Kasım’a özel etkinlikler 81 ...
Aksu Yurtpınar’a içme suyu hattı
YEREL HABERLER Aksu Yurtpınar’a içme suyu hattı
Ocakta unutulan tencere itfaiye ekiplerini alarma geçirdi
YEREL HABERLER Ocakta unutulan tencere itfaiye ekiplerini alarma ...
Büyükşehir Belediyesi kendi çiçeğini ve mobilyasını üretiyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi kendi çiçeğini ve mobilyasını ...
Alanya’nın alt yapısı yenileniyor
YEREL HABERLER Alanya’nın alt yapısı yenileniyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X