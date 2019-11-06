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Çatal süpürge, 30 yılda kendi geçmişini süpürdü

DHA

SAKARYA'nın tescilli ürünü ve tamamen el üretimi çatal süpürge sektörü, 30 yılda büyük kan kaybederek yüzde 90 küçüldü. Elektrikli süpürgelerin evlere girmesiyle süpürgecilik mesleği yok olmaya başladı.

SAKARYA'nın tescilli ürünü ve tamamen el üretimi çatal süpürge sektörü, 30 yılda büyük kan kaybederek yüzde 90 küçüldü. Elektrikli süpürgelerin evlere girmesiyle süpürgecilik mesleği yok olmaya başladı.
Sakarya'nın tescilli ürünü çatal süpürge, zamana direniyor. Modern çağda elektrikli ev aletleri içerisinde yer alan elektrikli süpürgeye rağmen hala yılda binlerce üretilen süpürge, Sakaryalı üreticilerin tek geçim kaynağı. Tıpkı mısır gibi tarlalara tohumla ekilen süpürge otu, boy verip kuruyunca hasat edilerek süpürge yapım atölyelerine getiriliyor. Atölyelerde süpürge yapım işi ise hala geleneksel yöntemle, elle yapılıyor.
30 YILDA YÜZDE 90 KÜÇÜLDÜ
Sakarya Ticaret Borsası yönetim kurulu üyesi Nihat Yılmaz, yarım asrı geride bıraktıkları süpürge üretiminin ciddi kan kaybettiğini söyledi. 1990'lı yıllarda 700 esnafken bugünlerde 70 esnafa düştüklerini kaydeden Yılmaz, süpürgenin tanıtımı için bu yıl Antalya'da 10'uncusu gerçekleştirilen Yöresel Ürünler Fuarı'na gelerek burada bir stant açtıklarını anlattı. Stantta süpürge yapımının tüm aşamalarını da sergilediklerini belirten Yılmaz, "Bu iş hep elle yapılıyor. Tarladan atölyeye kadar tek tek elle dizilir. Süpürge çok önemli bir ürün. Kullanım ömrü bitince toprağa karışır ve sıfır atık olur. 1990'lı yıllarda 700 esnafımız vardı, şimdi 70'e düştük" dedi.
DESTEK OLMADIĞI İÇİN EKİLMİYOR
Süpürge otunun devlet tarafından desteklenmediği için çiftçinin tarlasına ekmediğini ifade eden Yılmaz, süpürge üretebilmek için Sırbistan, Bulgaristan ve Moldova'dan ot getirdiklerini söyledi. Nihat Yılmaz, "Köylümüz ekmek istemiyor. Esnafımız zorlanıyor. Çok acı ki esnafımız yurt dışından ot getirtiyor. Dünya kadar döviz harcanıyor. Devletin bize el atıp, destek vermesini bekliyoruz" dedi.
Nihat Yılmaz, süpürgenin yakında üretiminin tamamen sona ereceği endişesi taşıdıklarını ve bunun önüne bir an önce geçilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

ANTALYA

06 Kasım 2019 Çarşamba

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