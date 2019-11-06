TOBB Antalya Kadın Girişimcilerinden, Başkan Köleoğlu’na ziyaret

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde çalışmalarını yürüten TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu’nu ziyaret etti.

TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu, ziyarette Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu’na, kadın girişimciler tarafından yapılan el işlemeciliği ürünü porselen tablo üzerine süsüleme yapılan plaketi takdim etti. Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile bölge ve ülkedeki ekonomik gelişmelerden konuştu.

Antalyalı kadın girişimciler olarak ,Kumlucalı kadın girişimcilerle bir araya geldiklerini söyleyen Kocaoğlu, “Kumluca’ya gelmişken belediye başkanımızı da ziyaret etmek istedik. İyi ki de ziyaret etmişiz. Çünkü Belediye Başkanımız Mustafa Köleoğlu, Perşembe Günü yapılacak belediye meclisinde, “Kumluca kadınları” isimli kadın girişimi, üretim, işletme, pazarlama ve kalkınma kooperatifine ortak olunmasını gündeme getireceklerini belirtti. Bu haber için çok mutlu olduk. Bu çalışma Kumluca’da kadın girişimcilerimizin önünü açacaktır. Belediye Başkanımız Mustafa Köleoğlu’nu kadın girişimcilerimiz için yaptığı çalışmalarından dolayı kutluyoruz” dedi.

Kadın girişimcileri ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Köleoğlu ise, “Bende önceki dönem Antalya Genç Girişimciler Kurulu Üyesiyim. Kadın Girişimcilerimiz bölge ve ülke ekonomisinin gücüne güç katan, istihdamını arttıran müteşebbislerimizdir. Çalışmalarında kolaylıklar diler. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

ANTALYA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:57

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