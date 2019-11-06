Bakan Çavuşoğlu: Antalya, dünyada önemli golf merkezi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Çavuşoğlu: Antalya, dünyada önemli golf merkezi

DHA

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın başlayacak 'Turkish Airlines Open 2019' Golf Turnuvası'nın basın toplantısında, "Antalya sadece Avrupa'da değil, dünyada önemli golf merkezi haline gelmiş durumda" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın başlayacak 'Turkish Airlines Open 2019' Golf Turnuvası'nın basın toplantısında, "Antalya sadece Avrupa'da değil, dünyada önemli golf merkezi haline gelmiş durumda" dedi.
Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Maxx Royal Montgomery Golf Kulübü'nde düzenlenecek 'Turkish Airlines Open 2019' Golf Turnuvası'nın basın toplantısı yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ünlü golfçü Justin Rose katıldı.
Bakan Çavuşoğlu, Turkish Airlines Open'ın çok prestijli bir turnuva olduğunu ve geleneksel hale geldiğini söyledi. Turnuvanın açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, turnuvanın 7'nci kez Antalya'da düzenlendiğini söyledi. Türk Hava Yolları'nın dünyada en fazla sayıda destinasyona uçan havayolu şirketi haline geldiğine değinen Bakan Çavuşoğlu, "Türk Hava Yolları golf turizminin Türkiye'de ve Antalya'da çok büyük destekçisi oldu. Türkiye'de golf sporunun starlarını ağırlamamıza olanak sağladı. Turkish Airlines Open'ın katılımcı sayısı her sene artıyor. Bu sene 25 ülkeden 75 oyuncu katıldı" dedi.
Antalya'nın dünyanın birçok yerinden misafir ağırladığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Senede 13 milyonun üzerinde turist ağırlıyoruz. Bu sene rakamın 14 milyona yükselmesini bekliyoruz. Antalya'da rafting, tenis, futbol, bisiklet, golf gibi spor dalları da turizmin gelişmesinde önemli. Aynı zamanda Demre, Noel Baba'nın doğum yeri. Biz güneşi ve muhteşem sahillerimiz, denizimizle tanınıyoruz. Bunlara ek olarak Antalya'nın tarihsel anlamda çok önemli merkezleri var. Antalya sadece Avrupa'da değil dünyada önemli golf merkezi haline gelmiş durumda. Farklı, profesyonel ve amatör golf turnuvalarının düzenlendiği şehir. Ben de golf oyuncusuyum ve bu turnuvanın Antalya'da düzenlenmesine Antalya adına çok seviniyorum. Bu turnuvada dünyanın en iyi golfçülerinden çok şey öğreniyorum, onların da benim hatalarımdan çok şey öğrendiğine eminim."
Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise muhteşem ve benzersiz bir turnuvada golf severlere iyi bir hafta diledi. Turnuvanın son iki sene şampiyonluğunu kazanan Justin Rose ise Türkiye'de 2012'den bu yana muhteşem turnuvalara katıldığını dile getirdi. Turnuvanın gittikçe güçlendiğini anlatan Justin Rose, "Son iki turnuvanın şampiyonuyum, geçen sene ilk defa defansta yer aldım. Bu sene ikinci defa aynı rolü oynuyorum. Rakiplerim de son derece başarılı oyuncular. Benim için çok heyecanlı bir turnuva olacak. Ben de sonuçları heyecanla bekliyorum" diye konuştu.
Turkish Airlines Open'da 2013'te çok iyi oyun çıkardığını ve üçüncülük elde ettiğini anlatan Justin Rose, daha önceki turnuvalarda annesinin de Antalya'ya gelmesinin, ailesinin desteği açısından önemli olduğunu söyledi. Gazetecilerin 'Sezonu nasıl değerlendirirsiniz' sorusuna Justin Rose, "Bu sezon kendimi olumlu değerlendirmiyorum. Bu sezon aslında önümdeki bazı fırsatları da kaçırdığımı düşünüyorum. Bazı zorluklar yaşadım, bu hafta kazanabilirsem bu şampiyonluğu aldığım için kötü bir sene geçirdiğimi söyleyemem. 2020'ye girerken benim için bu turnuvada başarılı olmak ve kazanmak çok önemli. Hem bu seneyi iyi bitirmek hem de önümüzdeki sene için hazırlık olacak" dedi.
Gelecek sene planlamasından bahseden Justin Rose, gelecek sene uzun molalar yerine birkaç küçük mola verip turnuvalara hazırlanacağını anlattı. 2020'de Ryder Cup ile Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı hedeflediğini aktaran Justin Rose, "Olimpiyat oyunları benim için en önemliler arasında yer alacak. Her turnuvada her şeyi başarmaya çalışmak belki de çok iyi yöntem olmayabilir. Hedef belirlemek açısından ben oynadığım yerde, iyi oynamayı hedefleyeceğim. Her iki turnuvada da yer alacağım. Önümüzdeki sene Abu Dabi'de oynamayacağım" diye konuştu.
Konuşmaların ardından fotoğraf çekimi yapıldı. Yarın başlayacak turnuva 10 Kasım Pazar günü sona erecek.

ANTALYA

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:19
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

30 bin liralık avokado çalanlar yakalandı
YEREL HABERLER 30 bin liralık avokado çalanlar yakalandı
Turkish Airlines Open Golf Turnuvası heyecanı başlıyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Antalya, sadece Avrupa'da değil dünyanın en önemli golf merkezlerinden" Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "THY’ye gönül borcumuz var"
YEREL HABERLER Turkish Airlines Open Golf Turnuvası heyecanı ...
Kamyon kayalıklara çarptı, sürücü öldü
YEREL HABERLER Kamyon kayalıklara çarptı, sürücü öldü
Girdikleri bahçeden 30 bin TL değerinde 10 bin avakado çaldılar 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Girdikleri bahçeden 30 bin TL değerinde 10 bin ...
Bakan Soylu: Bu yıl 371 bin kaçak göçmen yakaladık
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Bu yıl 371 bin kaçak göçmen yakaladık
TOBB Antalya Kadın Girişimcilerinden, Başkan Köleoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER TOBB Antalya Kadın Girişimcilerinden, Başkan ...
Myra-Andriake´de, içinde kurşun zarf olan `kara büyü´ objesi bulundu
YEREL HABERLER Myra-Andriake´de, içinde kurşun zarf olan `kara büyü´ ...
Çatal süpürge, 30 yılda kendi geçmişini süpürdü
YEREL HABERLER Çatal süpürge, 30 yılda kendi geçmişini süpürdü
6 bin liraya yaptırılan otomobil 5'inci kilometrede yandı Antalya'da Cevdet Aksoy, 6 bin lira masrafla yaptırdığı otomobiliyle 5 kilometrelik yol gidemedi Aracında yaklaşık 20 bin liralık masraf oluşan sürücü büyük şok yaşadı
YEREL HABERLER 6 bin liraya yaptırılan otomobil 5'inci kilometrede ...
Elmalı hem elektrik üretecek, hem de sıcak suyla ısınacak
YEREL HABERLER Elmalı hem elektrik üretecek, hem de sıcak suyla ...
Antalya'da renklerin sonbahar dansı Kaş ilçesinde yeşil ile maviye, sararan yapraklar eşlik etti, renk cümbüşü havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Antalya'da renklerin sonbahar dansı Kaş ilçesinde ...
Su altında pankart açıp temsili çaylarını yudumladılar Üniversite mezunlarının çay ocaklarında çalıştırılmasını su altında çay servisi yaparak protesto ettiler
YEREL HABERLER Su altında pankart açıp temsili çaylarını ...
Minibüsün ateşe verilmesi güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Minibüsün ateşe verilmesi güvenlik kamerasında
Erol Bulut: Aradaki fark 5-6 puan olabilirdi
YEREL HABERLER Erol Bulut: Aradaki fark 5-6 puan olabilirdi
Erol Bulut: “Trabzonspor’dan 3 puan almaya çalışacağız” Alanyaspor’da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Erol Bulut: “Trabzonspor’dan 3 puan almaya ...
Düğünde damadın cebinden böyle para çaldı
YEREL HABERLER Düğünde damadın cebinden böyle para çaldı
AESOB Başkanı Dere: "Kaçak sarma tütün tehlikesi artıyor"
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere: "Kaçak sarma tütün tehlikesi ...
'Koca yürekli' Kadirhan: Birçok marşı ezbere biliyorum
YEREL HABERLER 'Koca yürekli' Kadirhan: Birçok marşı ezbere ...
Kayıp kanser hastasının cesedi, uçurumun 160 metre derinliğinde bulundu
YEREL HABERLER Kayıp kanser hastasının cesedi, uçurumun 160 metre ...
Antalyalı 'Spiderman', ekmeğini kostümünden kazanıyor
YEREL HABERLER Antalyalı 'Spiderman', ekmeğini kostümünden kazanıyor
Vergi ödemelerinde son gün 2 Aralık
YEREL HABERLER Vergi ödemelerinde son gün 2 Aralık
Muratpaşa'da Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul anıldı
YEREL HABERLER Muratpaşa'da Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul anıldı
Kepez’in Kanser Tarama Tırı Ünsal’da
YEREL HABERLER Kepez’in Kanser Tarama Tırı Ünsal’da
Akdeniz Üniversitesi Takımı Lego Sumo, Robotex Turkey Festivali’nde Birinci Oldu
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi Takımı Lego Sumo, Robotex Turkey ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X