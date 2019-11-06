Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Soylu: "Göç dalgasında ikinci neslin önümüze ne getireceğini şu an bilmiyoruz" (1) İçişleri Bakanı ...

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu anda karşı karşıya kalınan göç dalgasının birinci neslinde olunduğunun altını çizerek, "İkinci neslin önümüze ne çıkaracağını şu an bilmiyoruz" dedi.

Soylu: "Göç dalgasında ikinci neslin önümüze ne getireceğini şu an bilmiyoruz" (1) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Emperyalizm, insanlığın üzerine hem fakirleştirme, hem de radikalleştirmeyle saldırdı ve insanlar doğal olarak kaçıyorlar. Aslında tam tabirle, kaçışıyorlar." "Gıdaya erişimdeki zorluk engel arttığı sürece göç meselesi devam edecektir" "Adalete, eğitime, suya erişimdeki engeller arttığı sürece göç meselesi yükselerek devam edecektir" "Şu anda karşı karşıya kalınan göç dalgasının birinci neslindeyiz, ikinci neslin önümüze ne çıkaracağını şu an bilmiyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu anda karşı karşıya kalınan göç dalgasının birinci neslinde olunduğunun altını çizerek, "İkinci neslin önümüze ne çıkaracağını şu an bilmiyoruz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’nın Kemer ilçesindeki bir otelde İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.
Tarihin en büyük ve en güçlü göç dalgalarından birisiyle karşı karşıya olduklarının altını çizen Bakan Soylu, “Yürüttüğümüz operasyonları, karşı karşıya kaldığımız işin zorluğun, stresin, riskini gözyaşlarının, anne ve babasını kaybetmiş, geri gönderme merkezlerinde açan verilecek, ufak bir kağıtla yeni bir hayata yelken açabilir miyim diyen, o insanların gönlündeki sevinci, sahada bitmeyen iş yükü, sabahtan akşama kadar bitmeyen iş yükü, milyonlarca iş yükünü her beraber yaşıyoruz. Bu ortaya koyulan gayret takdire şayandır. Avrupa’nın korktuğu yerde siz bu meseleye, insanlığa 4 elle sarıldınız. Bu teşekkür etmek için bile buraya gelmeye yeterdi. Her yaptığınızdan her ortaya koyduğunuz irade ve kararlılıktan haberimiz var” diye konuştu.

"Vekalet savaşı"
‘Göç sorunu’ diye bir tabir kullandıklarını dile getiren Bakan Soylu, “Göç, dünya tarihi boyunca var olan bir insan hareketidir. Bunun sorun haline gelmesi ise modern zamanların ürünüdür. Siz insanları ölümden kaçmak zorunda bırakırsanız, yerlerinden, anavatanlarından, bütün malını hayatını, hatıralarını terk ederek çıkmak zorunda bırakırsanız, bu işte bu göç, sorun haline gelir. Emperyalizm, insanlığın üzerine hem fakirleştirme, hem de radikalleştirmeyle saldırdı ve insanlar doğal olarak kaçıyorlar. Aslında tam tabirle, kaçışıyorlar. Ortadoğu’dan kaçıyorlar, Afrika’dan kaçıyorlar, Afganistan’dan, Pakistan’dan, kaçıyorlar. Ve ne tesadüf ki hep aynı ülkelerin, ayni medeniyetin bir şekilde karıştırdığı, işlerine müdahale ettiği ülkelerden kaçıyorlar. Emperyalizm doymuyor, doyacak gibi de görünmüyor. Dün birinci ve ikinci dünya savaşını patlatmıştı, bugün de vekaletler savaşıyla bu iştahını sürdürmeye devam ediyor. Meselenin en basit tarifi budur" ifadelerine yer verdi.

"Artarak devam edecek"
Göç meselesinin sadece bir göç dalgasıyla bitecek olarak düşünenlerin yanılgı içinde olduğunun altını çizen Süleyman Soylu, “Gıdaya erişimdeki zorluk engel arttığı sürece göç meselesi devam edecektir. Adalete, eğitime, suya erişimdeki engeller arttığı sürece göç meselesi yükselerek devam edecektir. Fukaralık, yoksulluk ve emperyalizmin radikalleştirme gayretleri vekalet savaşları, vurdumduymazlığı ve yeni bir sömürge anlayışı aynı şekilde devam ettiği sürece göç artarak devam edecektir. Dünyanın doğusunu istikrarsızlaştırma çabası devam ettikçe göç dalgası devam edecektir. Kendi içinde huzur ve güveni sağlayan bölgedeki yegane ülkeyiz. Irak, Suriye, Libya,Lübnan, istikrarsızlaştırmaya çalışılan coğrafyadaki ülkeler Afganistan, Pakistan göç rotası sadece Asya, Afrika üzerinden, Orta Doğu üzerinden bir rota değil. Bu dünyanın farklı bölgelerinde farklı ülkelerle devam ediyor. Sürekli olarak düzensiz kaçak göçlerin artışıyla karşı karşıyayız” diye konuştu.

"İkinci nesil göç"
Soylu, şu anda karşı karşıya kalınan göç dalgasının birinci neslinde olunduğunun altını çizerek, “İkinci neslin önümüze ne çıkaracağını şu an bilmiyoruz. Büyük büyük meselelerle uğraşan devlet başkanları Avrupa, Amerika, devlet başkanları, hükümet yöneticileri maalasef gelecekte kendi ülkelerinin nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldığını hesap etmiyorlar. Sadece bir takım günlük meseleleri karşılamada ve bir takım meseleleri halının altına süpürmeye çalışıyorlar. Burada 21’inci asrın bu tip meselelerle karşı karşıya kaldığı sürecin içinde bize başka gerçekleri de gösteriyor. Avrupa ulus devlet anlayışıyla kendisini takip eden bir siyasal yapı içindeyken bugün kendi vatandaşlarını DAEŞ’e katıldıkları için vatandaşlıktan çıkarma gibi, aslında kendi kabullerini ortadan kaldırmaya yönelik adıma atıyor. Avrupa’nın bu basiretsizliği,bu yüzsüzlüğü insanlığa karşı sömürge, petrol ve enerji, ucuz emeği düşünmeleri dışında bu tam ilk ve ilkel anlayışı taşımaktadır. Maalesef daha çok ilkelleşiyor modernleşmesi gerekirken. Vicdanını, inancını kendi sebatından farklılaştırmayan bizim gibi ülkelere yükümlülük bindirmektedir. Biz batı gibi kafamızı kuma gömemeyiz” dedi.

ANTALYA

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:19
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya’da 7 ayrı otobüse taşlı saldırıda bulunan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Alanya’da 7 ayrı otobüse taşlı saldırıda bulunan 2 ...
Kaş’ta taş yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Kaş’ta taş yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
30 bin liralık avokado çalanlar yakalandı
YEREL HABERLER 30 bin liralık avokado çalanlar yakalandı
Turkish Airlines Open Golf Turnuvası heyecanı başlıyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Antalya, sadece Avrupa'da değil dünyanın en önemli golf merkezlerinden" Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "THY’ye gönül borcumuz var"
YEREL HABERLER Turkish Airlines Open Golf Turnuvası heyecanı ...
Kamyon kayalıklara çarptı, sürücü öldü
YEREL HABERLER Kamyon kayalıklara çarptı, sürücü öldü
Bakan Çavuşoğlu: Antalya, dünyada önemli golf merkezi
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Antalya, dünyada önemli golf merkezi
Girdikleri bahçeden 30 bin TL değerinde 10 bin avakado çaldılar 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Girdikleri bahçeden 30 bin TL değerinde 10 bin ...
Bakan Soylu: Bu yıl 371 bin kaçak göçmen yakaladık
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Bu yıl 371 bin kaçak göçmen yakaladık
TOBB Antalya Kadın Girişimcilerinden, Başkan Köleoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER TOBB Antalya Kadın Girişimcilerinden, Başkan ...
Myra-Andriake´de, içinde kurşun zarf olan `kara büyü´ objesi bulundu
YEREL HABERLER Myra-Andriake´de, içinde kurşun zarf olan `kara büyü´ ...
Çatal süpürge, 30 yılda kendi geçmişini süpürdü
YEREL HABERLER Çatal süpürge, 30 yılda kendi geçmişini süpürdü
6 bin liraya yaptırılan otomobil 5'inci kilometrede yandı Antalya'da Cevdet Aksoy, 6 bin lira masrafla yaptırdığı otomobiliyle 5 kilometrelik yol gidemedi Aracında yaklaşık 20 bin liralık masraf oluşan sürücü büyük şok yaşadı
YEREL HABERLER 6 bin liraya yaptırılan otomobil 5'inci kilometrede ...
Elmalı hem elektrik üretecek, hem de sıcak suyla ısınacak
YEREL HABERLER Elmalı hem elektrik üretecek, hem de sıcak suyla ...
Antalya'da renklerin sonbahar dansı Kaş ilçesinde yeşil ile maviye, sararan yapraklar eşlik etti, renk cümbüşü havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Antalya'da renklerin sonbahar dansı Kaş ilçesinde ...
Su altında pankart açıp temsili çaylarını yudumladılar Üniversite mezunlarının çay ocaklarında çalıştırılmasını su altında çay servisi yaparak protesto ettiler
YEREL HABERLER Su altında pankart açıp temsili çaylarını ...
Minibüsün ateşe verilmesi güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Minibüsün ateşe verilmesi güvenlik kamerasında
Erol Bulut: Aradaki fark 5-6 puan olabilirdi
YEREL HABERLER Erol Bulut: Aradaki fark 5-6 puan olabilirdi
Erol Bulut: “Trabzonspor’dan 3 puan almaya çalışacağız” Alanyaspor’da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Erol Bulut: “Trabzonspor’dan 3 puan almaya ...
Düğünde damadın cebinden böyle para çaldı
YEREL HABERLER Düğünde damadın cebinden böyle para çaldı
AESOB Başkanı Dere: "Kaçak sarma tütün tehlikesi artıyor"
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere: "Kaçak sarma tütün tehlikesi ...
'Koca yürekli' Kadirhan: Birçok marşı ezbere biliyorum
YEREL HABERLER 'Koca yürekli' Kadirhan: Birçok marşı ezbere ...
Kayıp kanser hastasının cesedi, uçurumun 160 metre derinliğinde bulundu
YEREL HABERLER Kayıp kanser hastasının cesedi, uçurumun 160 metre ...
Antalyalı 'Spiderman', ekmeğini kostümünden kazanıyor
YEREL HABERLER Antalyalı 'Spiderman', ekmeğini kostümünden kazanıyor
Vergi ödemelerinde son gün 2 Aralık
YEREL HABERLER Vergi ödemelerinde son gün 2 Aralık

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X