Büyükşehir’den Alanya’da levha çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya'nın 102 mahallesinin farklı noktalarına 700 trafik levhası takıldı.

Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Trafik Levha ekibi, şehir genelindeki, bulvar, cadde, sokak ve okul önlerine yön ve işaret levhaları takma çalışmalarını sürdürdü.

İlçe merkezinde yoğun olarak, okul önleri, önce yaya projesi kapsamında yaya, uyarı ve yön levhası çalışması yapan ekipleri, Alanya’nın doğu, batı ve kuzeyindeki mahallelerde, yön, uyarı, işaret levhası çalışmalarına ağırlık verdi. Bir yandan bulvar, cadde ve sokaklarda eskiyen levhaların bakım ve onarımı yapılırken, diğer taraftan bazıları yenileniyor. Levha olmayan yerlere ise yenileri takıldı.

Ekipler, 2019 yılında Alanya’nın 102 mahallesine 700 trafik levhası taktı. Bu çalışmalarla yaya ve araç trafiği daha kontrollü ve güvenli hale geldi.

ANTALYA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:57

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