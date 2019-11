Antalya'da Rus-Türk işbirliği anlaşması

Antalya’da düzenlenen RusTürk Gençlik Forumu’nda, Uluslar Kültürü Fonu (Rusya) ve Uluslararası Diplomasi Fonu (Türkiye) arasında ‘SAMOVARFEST 2020’ işbirliği anlaşması imzalandı.

RusTürk Gençlerinin Temel Komünikasyon Alanı’ adlı Gençlik Forumu, bir otelde gerçekleştirildi. ‘Diplomasi ve Etnik İşletmeler’ başlığı altında yapılan, Rusya ‘Ulusların Kültürü’ Vakfı ve Gorçakov Açık Diplomasiye Destek Vakfı tarafından organize edilen, Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (Rossotrudniçestvo) partnerliğini üstlendiği foruma, Rusya ve Türkiye’den çok sayıda akademisyen ile öğrenci, AK Parti eski milletvekillerinden Burhan Kılıç, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü katıldı.

Forumun moderatörlüğünü yapan Rusya Uluslar kültürü Fonu Başkanı Natalya Andreyevna Dolgareva, “Mükemmel ülke Türkiye, güneşli kent Antalya’ya teşekkür ediyorum” sözleriyle başladığı açılış konuşmasında forumun iki ülke gençlik hareketine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Bu etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyan herkese minnettarlığını ifade eden Dolgareva, forumun iki ülke arasındaki işbirliğine güzel bir örnek teşkil ettiğini de vurguladı.

Daha sonra söz alan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise forumun konuklarından biri olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye ve Rusya birbirine yakın hukuk ve ilişkileri olan iki ülke. İki ülke arasındaki dostluk ilişkisini daha ileriye taşıyacak her adım çok kıymetli. Bugün gerçekleştirilen ve iki ülke gençlerini merkez alan bu forum ile dostluk bağlarının güçlendirilmesi anlamlıdır. Dolayısıyla bu foruma katılmamıza vesile olan gazeteci dostum Murat Çiçek’e ve lise yıllarından hocam olan Burhan Kılıç hocama çok teşekkür ediyorum. Ve bu forumun başarılı bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Rossotrudniçestvo Federal Ajansı Programlarının Uygulanması ve Kamu Diplomasisinin Geliştirilmesi Bölümü Başkanı Vitaliy Viktoroviç Solonetskiy, Türk ve Rus gençlerinin böyle bir etkinlikte ilk kez Antalya’da bir araya geldiklerini söyledi. Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iki ülkenin başkanları Erdoğan ve Putin sayesinde son derece özel olduğunu belirten Solonetskiy, “Beşeri ilişkilerin geliştirilmesi noktasında son dönemde Rusya’da ve Türkiye’de 4 toplantı yaptık. Dördüncü toplantı 2018’de yine Antalya’daydı. Ve bu toplantıda bugün gerçekleştirdiğimiz forumun kararı alınmıştı. Bu foruma 50’den fazla vakıf ve üniversitenin katılımını sağladık. Bu tür etkinlikler Rusya’nın yurtdışındaki dostluklarını artırma çabasıdır” diye konuştu.

AK Parti eski milletvekillerinden Burhan Kılıç da konuşmasında bu tür etkinliklerin iki ülkenin dostluğunu her geçen gün biraz daha pekiştirdiğine dikkat çekti. Daha önce Moskova’da yapılan benzeri bir foruma katıldığını anlatan Kılıç şöyle devam etti: “Türkiye ve Rusya’nın ortak kültür potansiyeli çok büyük. Bu etkinliklerle aramızdaki dostluk ilişkisini canlı tutmamız gerek. Bu forumunda bu anlamda iki ülke adına güzel şeyler getireceğine inanıyorum.” A.M. Gorchakov Fonu Programları Müdürü Viktoriya Georgievna Karsliyeva konuşmasında, “Gençler çok önemli. Çünkü yakın gelecekte gündemi onlar belirleyecek, ülkelerini onlar yönetecek. Bu yüzden bu forumun gençlerimize ve iki ülke ilişkilerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Forumun açılışında gençleri temsilen Türkiye’den İ.Ü. Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi İlayda Gizem Balaban, Rusya’dan Moskova Devlet Uluslar arası İlişkiler Enstitüsü Uluslar arası İlişkiler Bölümü öğrencisi Anna Nikolayevna Grigoryeva konuştu. Türk öğrenci Balaban konuşmasını Rusça, Rus öğrenci Grigoryeva da Türkçe yaptı. Balaban konuşmasında, “İki ülke ilişkilerinin güçlenmesine bir temel lazım. O temel de kültürdür. İstikbal biz gençlerin elinde. Bu forum kalıcı ilişkilere katkı sağlayacaktır” dedi. Grigoryeva da “Ruslar ve Türkler çok benzeriz. Mesela çayı her iki millet de çok sever. Gençler olarak bu iki komşu ve dost ülkenin ilişkilerini daha da geliştireceğiz. Bu tür etkinliklerle, karşılıklı anlayış ve sevgi ile dünyamızı daha yaşanabilir bir hale getireceğiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, bütün ümidim gençlikte” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından RusTürk Misafirperverlik festivali ‘SAMOVARFEST 2020’ projesi alanında işbirliği anlaşmasına, Ulusların Kültürü Derneği Başkanı Natalya Andreyevna Dolgareva ile Uluslararası Diplomasi Derneği Başkanı Elena Cojuhari karşılıklı imza attı. Forumun öğleden sonra devam eden ikinci bölümünde ise ‘Politik ve ekonomik sorunlar ve Rusya ile Türkiye arasındaki iş birliğine yönelik beklentiler’, ‘İki ülkenin kültürel diplomasisi’, ‘İnsani iş birliğini derinleştirmek için bir araç olarak diplomasi, Rusya ve Türkiye gençliğinin iletişim ve proje faaliyetlerinin geliştirilmesi’, ‘Halk sanatının, Rusya ve Türkiye'deki geleneksel kültürlerin korunması ve canlanması’, ‘Uluslararası insani ve ekonomik ilişkilerin sosyokültürel girişimciliğinin gelişmesinde en önemli kaynak olarak etnik ticaret’, ‘Devletlerin etnokültürel mirasının kaynaklarının modern bir kapitalizasyon mekanizması olarak etnik ticaret’ başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

