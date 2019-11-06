Bahçeden 30 bin lira değerinde avokado çalan şüpheliler tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir bahçeden toplamda piyasa değeri 30 bin TL olan yaklaşık 10 bin adet avokado çaldığı iddia edilen 3 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Demirtaş Mahallesi’nde kendisine ait bahçeden farklı tarihlerde yaklaşık 10 bin adet avokado hırsızlığı yapıldığını fark eden Ayşe S. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Demirtaş Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelilerinin S.G. (18), T.B. (22) ve S.G. (19) olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri düzenlediği operasyonda adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan toplamda piyasa değeri 30 bin TL olan yaklaşık 10 bin adet avokado ise jandarma tarafından ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., T.B. ve S.G. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

ANTALYA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:57

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