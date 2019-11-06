Tarla yüzünden tartıştığı kardeşini tabancayla yaraladı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde tarla anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada ağabeyinin tabancayla vurduğu Veli U. (47) yaralandı. Jandarma, kaçan ağabeyi arıyor.

Olay, saat 08.00 sıralarında Gazipaşa merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Sarıcavur mevkisinde meydana geldi. Veli U., tarlada temizlik yaptığı sırada ağabeyi M.U. yanına geldi. İddiaya göre temizlik yapılan tarla nedeniyle Veli U. ve ağabeyi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu M.U. yanındaki tabancayla Veli U.'ya bir el ateş ederek kasığından yaraladı. M.U. kaçarken, yaralı Veli U. çağrılan ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Veli U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri M.U.'nun yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



ANTALYA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:57

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