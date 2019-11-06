Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde alüminyum kanal içinde mahsur kalan 2 serçe görevlilerin kanalı kesip açmasıyla özgürlüklerine kavuştu.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un Döşemaltı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde görevliler duvar kenarındaki metal kanaldan kuş seslerinin geldiğini fark etti. Kuşların ses ve çırpınışlarını bir süre dinleyen görevliler metal kanal içinde mahsur kaldıklarını belirledi. Sıcak ve dar alanda kuşların telef olmasına izin vermeyen ekipler hemen bir matkapla işe koyuldu. Kuşların çıkabileceği kadar yuvarlak bir delik açan görevliler daha sonra 2 serçeyi teker teker yakaladı. Antalyaspor personeli o anları görüntülerken 2 yavru serçe daha sonra özgürlüklerine kavuştu.

ANTALYA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:57

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