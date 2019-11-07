Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Para karşılığı uyuşturucu hap satan ve turistlere sahte rapor düzenleyen doktor yakalandı Kliniğe ...

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu içen şahıslara para karşılığı hap sattığı, otelde bulunan turistlere sahte rapor düzenleyerek karşılığında para aldığı, reçete yazdığı kişilere ilaç sattığı, yanında çalışan elemanları doktor olarak tanıtıp hasta muayene ettirdiği iddiasıyla 1 doktor gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu içen şahıslara para karşılığı hap sattığı, otelde bulunan turistlere sahte rapor düzenleyerek karşılığında para aldığı, reçete yazdığı kişilere ilaç sattığı, yanında çalışan elemanları doktor olarak tanıtıp hasta muayene ettirdiği iddiasıyla 1 doktor gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde, Manavgat Ilıca Mahallesi'nde özel kliniği olan doktor Ünal O. isimli şahsın Manavgat bölgesindeki uyuşturucu içen şahıslara lycra, xanax vb. hapları para karşılığı sattığı, otelde bulunan turistlere sahte rapor düzenleyerek karşılığında para aldığı, reçete yazdığı şahıslara ilaç sattığı, yanında çalışan elemanları doktor olarak tanıtıp hasta muayene ettirdiği yönünde bilgi alındı.
Bahse konu olan doktor Ünal O.'nun Manavgat Ilıca Mahallesi'nde bulunan kliniğinde KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte operasyon düzenlendi. Klinikte yapılan aramada uyuşturucu özelliği ihtiva eden 8 kutu lyrca, 10 kutu contramal, 9 kutu xanax ve 8 kutu diazem olmak üzere değişik türlerde bin 200 kutu ilaç, 20 adet kaşe, 1 adet FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ait kitap, 2 adet bilgisayar, 2 adet cep telefonu, yeşil ve kırmızı renkli reçeteler, doktor raporları, turistler adına düzenlenmiş yüksek miktarlı faturalar olmak üzere 15 karton evrak ele geçirildi.
Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçen malzemelere el konulurken şüpheli doktor Ünal O. ise bozulmuş veya değiştirilmiş ilaçların ticareti, kişilerin sağlığını ve hayatını tehlikeye sokacak şekilde ilaç satma, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma suçlarından gözaltına alındı.

ANTALYA

07 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'nın tüm ilçelerinde Ekim Ayı Huzur Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'nın tüm ilçelerinde Ekim Ayı Huzur Toplantısı ...
'Uçan tekme'yle düşen gaspçı ve sevgilisini özel ekip yakaladı
YEREL HABERLER 'Uçan tekme'yle düşen gaspçı ve sevgilisini özel ekip ...
'Esrar'ı, salçanın içerisine gizlemiş
YEREL HABERLER 'Esrar'ı, salçanın içerisine gizlemiş
Gözaltına alınan doktorun muayenehanesinde FETÖ elebaşının kitabı ele geçirildi
YEREL HABERLER Gözaltına alınan doktorun muayenehanesinde FETÖ ...
Antalyaspor, iki serçe için seferber oldu Antalyaspor’un Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde alüminyum kanal içinde mahsur kalan 2 serçe görevlilerin kanalı kesip açmasıyla özgürlüklerine kavuştu
YEREL HABERLER Antalyaspor, iki serçe için seferber ...
Muratpaşa Belediyesi'nin Kasım Ayı Olağan Meclisi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: "Kamu arazisinin bekçisi biziz"
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi'nin Kasım Ayı Olağan ...
Tarla yüzünden tartıştığı kardeşini tabancayla yaraladı
YEREL HABERLER Tarla yüzünden tartıştığı kardeşini tabancayla ...
Kaş’a yeni kaymakam atandı
YEREL HABERLER Kaş’a yeni kaymakam atandı
Bahçeden 30 bin lira değerinde avokado çalan şüpheliler tutuklandı
YEREL HABERLER Bahçeden 30 bin lira değerinde avokado çalan ...
Alanya’da 7 otobüse taşlı saldırıda bulunduğu iddia edilen 2 şüpheli serbest
YEREL HABERLER Alanya’da 7 otobüse taşlı saldırıda bulunduğu iddia ...
Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde kazadan yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde kazadan yaralı ...
Antalya'da Rus-Türk işbirliği anlaşması
YEREL HABERLER Antalya'da Rus-Türk işbirliği anlaşması
Kaş Belediyesinden ‘hoş geldin bebek’ yardımı
YEREL HABERLER Kaş Belediyesinden ‘hoş geldin bebek’ yardımı
Başkan Böcek imar yönetmeliği için düğmeye bastı Kentin imar yönetmeliği ortak akılla şekillenecek
YEREL HABERLER Başkan Böcek imar yönetmeliği için düğmeye ...
Antalya Edebiyat Günleri başlıyor
YEREL HABERLER Antalya Edebiyat Günleri başlıyor
ASAT’tan Korkuteli ve Demre’ye asfalt
YEREL HABERLER ASAT’tan Korkuteli ve Demre’ye asfalt
Kadınlar için Örgü Bebek atölyesi açılıyor
YEREL HABERLER Kadınlar için Örgü Bebek atölyesi açılıyor
Bakan Soylu: Bu yıl 371 bin kaçak göçmen yakaladık (3)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Bu yıl 371 bin kaçak göçmen yakaladık ...
Elmalı MYO’da deprem tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Elmalı MYO’da deprem tatbikatı yapıldı
Büyükşehir’den Alanya’da levha çalışması
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Alanya’da levha çalışması
Turkish Airlines Pro-Am Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Turkish Airlines Pro-Am Turnuvası başladı
Cennet Kuşları’na bakım
YEREL HABERLER Cennet Kuşları’na bakım
Özel çocuklar turşu kurdu
YEREL HABERLER Özel çocuklar turşu kurdu
Bakan Soylu: "Ayağımızı bağlarlar kör kuyuya atarlardı bizi" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bunlardan bir tanesini eksik yapmış olsaydık ayağımızı bağlarlar kör kuyuya atarlardı bizi" "Doğu'nun makus talihi, Tayyip Erdoğan’ın adımlarıyla beraber değişmiştir. Şuanda yol var, üniversite var, hastane var, doktor var, öğretmen var, gençlik merkezleri var, kadın merkezleri var, spor sahaları var, her şey var" "Milyonlarca insan terör sebebiyle, iç savaş sebebiyle Türkiye’ye geliyor. Eğe biz o problemi orada çözemezsek, anlaşılıyor ki bu bizim sahamıza yıkılacak. Bu kadar açık ve net. Bunu anlamaktan uzak insanlar görüyorum" "Özgüvenleri yüksek, bu manevi ve gelişmişlik iklimi içerisinde iyi bir neslimiz var. Bu nesil şu anda travma içerisinde bulunan Orta Doğu coğrafyasında yönsüzlük içerisinde bulunan ve manevi değerlerini neredeyse kaybetmiş olan Batı'nın da kurtuluşu bir nesildir"
YEREL HABERLER Bakan Soylu: "Ayağımızı bağlarlar kör kuyuya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X