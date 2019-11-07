Muratpaşa'da kurslarda yeni dönem

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin binlerce kişiye ulaşan mesleki eğitim, hobi ve sanat kurslarında Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerekli öğretmen görevlendirmelerini yapmadığı için gecikme yaşandığını belirterek, “Yeni bir yapılanmaya giderek 30 öğretmenimizle 40 branşta 14 merkezimizde kurslarımızı açıyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, her yıl binlerce kent sakine ulaşan mesleki eğitim, hobi ve sanat kurslarını artık kendi öğretmenleriyle verecek. Belediye Başkanı Uysal, söz konusu kursların Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi’yle birlikte gerçekleştirdiklerini ancak yeni eğitim ve öğretim yılı başlamış olmasına rağmen merkezin hala gerekli öğretmen görevlendirmelerini yapmadığını söyledi. İki kurum arasında mevcut protokol uyarınca belediyenin kurslar için fiziki mekan ve olanakları sağlarken Halk Eğitim Merkezi’nin de öğretmen görevlendirmelerini yaptığı belirten Başkan Uysal, "Konuyla ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle gerekli yazışmaları yapmasına rağmen henüz bir cevap alabilmiş değiliz. Görevlendirmeler yapılacak mı yapılmayacak mı bilmiyoruz. Antalya genelinde halk eğitim merkezleriyle birlikte bu kursları düzenleyen belediyeler aynı sorunu yaşıyor. Ama bir gerçek var, yeni eğitim yılı başladı ve Muratpaşa’da binlerce komşumuz bu kursların ne zaman açılacağını merak ediyor" ifadelerinde bulundu.



"Yapılanma maliyeti yaklaşık 1 milyon 500 bin lira"

Yaşanan duruma ilişkin Muratpaşa Belediyesi’ne bir bilgilendirme de yapılmadığını için gecikme yaşandığının altını çizen Uysal, “Muratpaşa Belediyesi, Antalya’da ilçe belediyeleri arasında en geniş kapsamlı ve katılımlı mesleki eğitim, hobi ve sanat kurslarına sahip. Her eğitim yılı sonunda Üreten Eller Festivalimizle, bu kurslarımız Antalya’yla buluşuyor” dedi.

Uysal, bunun kesintisiz devam etmesi için, yeni bir yapılanma ihtiyacının ortaya çıktığını belirtti. Bu yapılanmanın yaklaşık maliyetinin 1 milyon 500 bin lira civarında olduğunu belirten Başkan Uysal, belediye meclisinden alınan yetkiyle bu sorunun çözüldüğünü aktardı.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 14 kurs merkezinde 61 ayrı branşta açacağı kurslar için 6 bin 500 başvuru gerçekleşti. Ancak gerekli görevlendirmeler yapılamadığını için Muratpaşa Belediyesi, 713 kasım tarihleri arasında yeni açılacak kurs programları için kayıt başvurularını yeniden alacak. Yeni yapılanmayla Muratpaşa Belediyesi, 30 öğretmeniyle 40 branş ve 14 merkezde kurslara kayıtların tamamlanmasının ardından başlayacak.

ANTALYA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:58

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