Tütüncü, kültürler buluşmasında

RusTürk Gençlik Forumu’nda konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye ile Rusya arasındaki yakın ve iyi ilişkilerin, ülke gençlerini merkeze alan forumla daha da güçleneceğini söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ‘Diplomasi ve Etnik İşletmeler RusTürk Gençlerinin Temel Komünikasyon alanı’ adlı Gençlik Forumu’na katıldı. Türkiye ve Rusya arasında aktif gençliğin toplanmasını kolaylaştıracak kültürlerarası iş iletişim platformu oluşturmak amacıyla düzenlenen RusTürk Gençlik Forumu’nda konuşan Başkan Tütüncü, forumun kurucularından olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Rusya Uluslar Kültürü Fonu Başkanı Natalya Andreyevna Dolgareva’nın konuşmalarına değinerek sözlerine başlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Hanımefendinin, işbirliğine ilişkin mesajlarını, iki ülkenin, iki halkın birbirine daha da yaklaşmasına yönelik faaliyetleri ve niyetleri içeren konuşmasını dikkatle dinledim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.



"İlişkilerimiz gençlerle daha da güçlenecek"

“Türkiye ve Rusya birbiriyle yakın hukuku, iyi ilişkileri olan iki toplum, iki devlet ve iki millet” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Dolayısıyla bu ilişkilerin daha da geliştirilmesine dönük atılacak olan her türlü adımın çok kıymetli, çok değerli olduğunu ifade etmeliyim. Bugün burada Türk ve Rus gençlerini merkeze alan bir forum vasıtasıyla gençler üzerinden her iki devletin birbirine daha da yaklaşması, dostluk bağlarını güçlendirmesi son derece anlamlıdır. İstiyorum ki; şehrimizde bu forum ve buna benzer ilişkilerle, bu güzel şehirde hem Rusya’nın hem de Türkiye’nin halkları arasındaki etkileşim ve diyalog daha da güçlensin. Biz bunun için varız ve bugün bunun için buradayız. Forumu da hep birlikte dikkatle takip edeceğiz. Forumun sonuçlarının da hepimiz adına sevindirici olmasını diliyorum. Bende bu şehrin bir yerel yöneticisi olarak, her zaman bu ikili ilişkilerin ve diyalogların geliştirilmesi gerektiği kanaatini taşıyorum“ ifadelerini kullandı.



Kültürlerarası platform

RusTürk dostluğunun daha da arttırılmasına yönelik düzenlenen forumda, konuşmaların ardından RusTürk Misafirperverlik Festivali ‘Samovarfest 2020’ projesi işbirliği anlaşması imzalandı. Forum; Rusya ve Türkiye’nin gençlerinin açık diplomasi, kültür, eğitim, halk sanatı, turizm, etnoişletme ve genç girişimcilik alanlarında birleşmesine yardımcı olacak kültürlerarası bir iş ve iletişim platformunu oluşturmayı amaçlıyor.

ANTALYA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:58

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