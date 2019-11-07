Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde hummalı çalışma devam ediyor. Hattın OtogarMeltem etabında orta refüj kazı ve alt yapı çalışmaları tamamlandı, ray altı beton çalışması başladı. Otogar Kavşağı altından geçen tünellerin betonarmesi yapılırken, tünellerin bağlanacağı yeraltında olacak Batı Gar İstasyonu’nun kazısı sürüyor.

VarsakOtogar etabı hizmete giren Büyükşehir Belediyesi 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde Otogar Kavşağı’ndan Akdeniz Üniversitesi Meltem kapısına kadar olan bölümde ise hummalı bir çalışma yürütülüyor. Hattın geçeceği OtogarMeltem arasındaki Dumlupınar Bulvarı orta refüjünde yağmur suyu drenaj ve alt yapı çalışması tamamlandı. Ray altı betonarme çalışmalarına başlandı. Tramvayın Otogar Kavşağı geçişini yeraltından sağlayacak açkapa ve tünel başlangıcının betonarmesi bitti. 960 metre uzunluğundaki çift kulp yeraltı tünelinin kazı çalışması tamamlanırken betonarme işlemleri devam ediyor. Tünellerde izolasyon çalışması da yapılıyor. Yer altı tünellerinin bağlanacağı 27 metre derinlikteki Batı Gar olarak adlandırılan yeraltı istasyonunda kazı çalışması yapılıyor.

3. Etap Raylı Sistem projesi çalışmaları kapsamında D650 Karayolu Dumlupınar Bulvarı’ndan transplantasyon sökülen ağaçlar, ASAT Genel Müdürlüğü Hurma Atıksu Arıtma Tesisi’nde toprakla buluşarak yeniden can buldu. Orta refüjünden transplantasyon sistemi ile sökülen ağaçlar, Hurma Atıksu Arıtma Tesisi’nin doğu cephesinde yer alan alana dikildi.

3. Etap Raylı Sistem Hattı Projesi kapsamında vatandaşların güvenli geçişini sağlamak için Dumlupınar Bulvarı Ulusoy Caddesi kesişimi ve Akdeniz ÜniversitesiJandarma arası olmak üzere iki farklı noktada yürüyen merdivenli ve asansörlü yaya üstgeçitlerinin de çalışması devam ediyor.

ANTALYA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:58

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