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Gülüklü çorba resmen Alanya mutfağının Gülüklü çorba Antalya piyazından sonra Akdeniz bölgesinde tescili alınan ikinci yemek oldu. ...

İHA

Alanya mutfağının en önemli lezzetlerinden Gülüklü çorba, Türk Patent Enstitüsü tarafından Alanya’ya tescillendi. Alanya Belediyesi tarafından tescili alınan Gülüklü (Hülüklü) çorba Antalya piyazından sonra Akdeniz Bölgesi'nde tescili alınan ikinci yemek oldu.
Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Mutfak Mirası Koordinatörlüğü tarafından yaklaşık 3 yıldır titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda patenti alınan Gülüklü çorba, resmen Alanya mutfağının ürünü oldu. Alanya Belediyesi aylık olağan meclis toplantılarının Kasım ayı oturumunda konuşan ve çalışmaları meclis üyeleri ve kamuoyuna açıklayan Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, Gülüklü çorbanın işkembeli ve tavuklu olarak tescil işlemlerinin yürütüldüğünü ve hem Gülüklü hem de Hülüklü olarak belgelendirildiğini belirtti. Erdoğmuş, bundan sonraki süreçte menüsünde tescilli bu ürüne yer veren işletmelerin Alanya Belediyesi’ne bildirmekle yükümlü olduklarını ifade etti.

"Çalışmalar aralıksız devam edecek"
Alanya Belediyesi tarafından alınan bu tescil ile Gülüklü çorbanın reçetesi koruma altına alınmış oldu. İşletmeler için verilecek bir logo ile de bu çalışmanın halka duyurulması yapılacak. Tarifin doğru kullanılabilir olduğunun denetimi de yine bir denetleme kurulu tarafından yapılacak. Alanya Belediyesi ile beraber AHEP Üniversitesi, İlçe Tarım Müdürlüğü, Lokantacılar ve Pansiyoncular Odası’ndan oluşan uzman ekipler, tescilin kontrol noktasında resmi kurumlar olarak yetkilendirildi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya mutfağının korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere doğru aktarılması ile beraber kayıt altına alınması çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor ve Alanya Belediyesi’ne ait olan lisanslı sistem Mutfak Mirası Alanya çatısı altında devam edecek” dedi.

ANTALYA

07 Kasım 2019 Perşembe

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