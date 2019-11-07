İşitme engelli karateciler tatamiye çıktı

ANTALYA'da düzenlenen 2'nci İşitme Engelliler Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takım 12'si erkek 22 sporcusuyla madalya kazanma hedefiyle mücadele ediyor.

İşitme Engelliler Avrupa Karate Şampiyonası, Akdeniz Üniversitesi'deki Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda başladı. İtalya, Ukrayna, Almanya, Yunanistan, Rusya, Bulgaristan ve Türkiye'den 70 sporcunun yer aldığı şampiyonanın ilk gününde sporcular kata kategorisinde tatamiye çıktı. Şampiyonada Türkiye'yi 12'si erkek olmak üzere 22 sporcu temsil ediyor.

Müsabakaları izleyen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, 2021 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarına 24 branşta da en fazla sporcuyla katılmayı hedeflediklerini söyledi. Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli takım sporcularına güvendiğini vurgulayan Kihtir, "Şampiyonada fazla sayıda madalya almayı hedefliyoruz. Şampiyona, ilk 4'e girenlerin olimpiyata katılım için puan kazanmaları açısından çok önemli. İşitme Engelliler Karate Milli Takımı'nın en büyük hedefi; en fazla sporcu sayısıyla olimpiyata katılmak. Gelecek yıl Malezya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında da başarılı olmak istiyoruz" diye konuştu.



ANTALYA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:02

YATSI 19:19

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