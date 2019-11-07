Geri manevra yapan kargo aracının altında kalan vatandaş yaraladı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geri manevra yapan kargo aracının altında kalan bir kişi yaralandı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Zülfü Ekşinar’ın kullandığı 07 LNE 41 plakalı kargo aracı, geri manevra yaptığı sırada yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Hüseyin Usta’ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başını yere çarpan Hüseyin Usta, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

ANTALYA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:02

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.