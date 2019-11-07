ATSO’da otelciler tasarıyı tartıştı: "Konaklama Vergisi kayıt dışını arttırır"

TBMM’nin gündemine gelmesi beklenen Konaklama Vergisi, ATSO 36.Grup (Oteller ve benzer konaklama yerleri) Meslek Komitesi’nin genişletilmiş toplantısında tartışıldı. Sektör temsilcileri, söz konusu verginin özellikle küçük işletmeleri olumsuz etkileyeceğini ve kayıt dışına yönelmelerin olabileceği uyarısında bulunarak, bu tür verginin havaalanlarında ‘ayakbastı’ bedeli olarak alınmasının daha uygun olacağını belirttiler.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 36.Grup (Oteller ve benzer konaklama yerleri) Meclis Üyesi Alp Özel, Komite Üyesi Funda Gökgöl ve Antalya Pansiyoncular Camcılar Reklamcılar ve Matbaacılar Odası Başkanı Özcan Sucu’nun koordinesinde gerçekleşen toplantıya 200’den fazla küçük işletmeci katıldı. Toplantının açılışında konuşan ATSO Meclis Üyesi Alp Özel, komite olarak TBMM’ne getirilmesi ve kanunlaşması beklenen söz konusu konaklama vergisinin sektörü olumsuz etkileyeceğini düşündüklerini söyledi.

Özel, getirilen düzenlemeyle kişi başına gecelik konaklama vergisinin 5 yıldızlı otel ve tatil köyleri için 18 lira, 4 yıldızlı otel ve tatil köyleri için 12 lira, 3 yıldızlı oteller ve belediye belgeli konaklama tesisleri için 9 lira, 2 ve bir yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart otel ve kampingler için 6 lira, butik oteller ve özel konaklama tesisleri için 18 lira olacağını kaydetti. Otellerin yüzde 90'a yakınının belediye belgeli ve aile işletmesi tarzında küçük otellerden oluştuğunu söyleyen Özel, "Belediye belgeli otellerde internetten bakıldığında kişi başı 25 lira ödeyen kişiden 9 lira vergi alınırsa, demek ki konaklayacak kişi yüzde 30'un üzerinde vergi ödeyecek. Bu durumda oteller de fiyatlarını yüzde 30'un üzerinde artırmak zorunda kalacak. Dolayısıyla zaten zor ayakta duran küçük otellerin dayanma gücü kalmayacak” dedi.

Alp Özel, toplantıya katılan sektör temsilcilerinin de görüşlerini rapor haline getirerek tasarı meclis gündemine girmeden ilgili kurumlara ve bakanlığa ileteceklerini söyledi. Toplantıda sektör temsilcileri de söz alarak görüş, öneri ve düşüncelerini dile getirdi. Söz konusu düzenleme ile özellikle küçük işletmelerin olumsuz etkileneceğini belirten üyeler, sektörde kayıt dışına yönelmelerin olabileceği uyarısında bulundular. Üyeler bu tür vergilerin havaalanlarında ‘ayakbastı’ bedeli olarak alınmasının daha uygun olacağını belirttiler.

ANTALYA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:58

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