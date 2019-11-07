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TZOB Başkanı Bayraktar: Ispanağın suçu yok

DHA

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, ıspanak zehirlenmelerine ilişkin, "Binlerce üreticimiz şu anda malını satamıyor. Ispanağın suçu yok, ıspanakta hiçbir şey çıkmadı. Enteresan hiçbir şey çıkmadı. Burada toplama problemi var ona dikkat etmemiz lazım" dedi.

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, ıspanak zehirlenmelerine ilişkin, "Binlerce üreticimiz şu anda malını satamıyor. Ispanağın suçu yok, ıspanakta hiçbir şey çıkmadı. Enteresan hiçbir şey çıkmadı. Burada toplama problemi var ona dikkat etmemiz lazım" dedi.
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.
Ziyaretlerine Şekerhane Mahallesi'ndeki Alanya İlçe Ziraat Odası'ndan başlayan Bayraktar, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Geçen hafta 196 kişinin yedikleri ıspanaktan zehirlenmesiyle ilgili konuşan Şemsi Bayraktar, "Ağırlıklı İstanbul olmak üzere Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli'nde, hastanelere, ıspanak yedikten sonra ağız kuruluğu, bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikayetlerle 196 kişinin müracaat ettiğini, İstanbul'daki 149 kişinin 21'inin tedavisinin devam ettiğini, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli'deki hastaların da tedavilerinin ardından taburcu edildiğini Sağlık Bakanlığı açıkladı. Sayın Bakan hastaların hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı. Hastalanan tüm insanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, tedavileri devam eden hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz" dedi.
SEBEP YABANİ OT
Zehirlenmelerdeki belirtilerin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı şekilde olduğunu aktaran Bayraktar, şöyle konuştu:
"Bakanlığın da açıkladığı gibi ağız kuruluğu, bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikayetler dikkate alındığında atropin gibi bir etkenin daha çok görüldüğü belirlendi. Bu çerçevede yabani bir takım otların yanlışlıkla ıspanağa karışmasından kaynaklandığı görülüyor. Nitekim İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, zehirlenme vakalarından sonra ıspanaklardan alınan numunelerde, 620 çeşit zirai mücadele ilacıyla ilgili analiz yapılmış ve akut zehirlenmeye neden olacak herhangi bir etken maddeye rastlanılmadığı belirtilmiştir. Bakanlığın laboratuvarlarında yapılan mikrobiyolojik analizlerde zehirlenmeye neden olacak herhangi bir mikro organizmanın tespit edilmediği açıklamada ağır metal analizlerde de herhangi bir bulguya rastlanmadığına dikkat çekildi. Yabani otlarda atropin, scopalamin tespit edildiği belirtilen açıklamada, ıspanaklarda tazeliğin korunması adına satış noktalarında antifriz kullanıldığına ilişkin iddiaların da araştırıldığı, antifriz etken maddesi konusunda da herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği kaydedildi. Halk arasında şeytan elması ve güzel avrat otu olarak dillendirilen yabani otlardan alınan numunelerde atropin ve scopalamin maddesine rastlandığına dikkat çekildi."
'TARIM İŞÇİLERİNİN BİLİNÇSİZLİĞİ'
Zehirlenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:
"Keşke bu durum yaşanmasaydı. Olayın Ankara Beypazarı'nda 6 hektarlık bir tarlada, ıspanak hasadı sırasında 100-150 metrekarelik alanda bulunan yabani otların yanlışlıkla ıspanağa karışmasından kaynaklandığı görülmüştür. Olayın tarım ilaçlarından, kimyasal maddelerden kaynaklanmadığı açıktır. Bu tarladaki ıspanaklardan alınan numunelerde, atropin ve scopalamine rastlanılmamıştır. Hatta bu tarlalardan alınan numunelerde ne tarım ilacı ne kimyasal kalıntıya rastlanılmıştır. Bu olay tamamen tarım işçilerinin bilinçsizliğinden kaynaklanmaktadır. Tarım işçilerinin yanlışlıkla bu otları ıspanak sanarak hasat ettikleri anlaşılmaktadır. Bu olayda, daha neden ortaya konulmadan, çiftçinin bilinçsiz tarım ilacı veya kimyasal madde kullanmakla suçlanması bizleri üzmüştür. Şunun unutulmaması gerekir, çiftçimizin üretimden soğutulmasıyla bu ülkenin gıda güvencesi tehlikeye girer."
'ISPANAĞIN SUÇU YOK'
Zehirlenme vakasının ardından ıspanakların tezgahta kaldığını anlatan Şemsi Bayraktar, "Bugün ülkede 163 bin 910 dekar alanda, 125 bin 174 ton ıspanak üretilmektedir. Bu kadar ıspanak ne olacak? Tam hasat zamanında sadece bir tarlada yaşanan olayda, üreticilerimizin bir yıllık emeği boşa mı gidecek? Şu anda ıspanak tüketiminde ciddi bir gerilemenin olduğu görülmektedir. Üreticimiz hasat yapamaz hale gelmiştir. Herkes sorumluluk almalı, tüketicimiz aydınlatılmalı, doğru bir şekilde bilgilendirilmelidir. Ispanak gibi değerli bir üründen insanlarımız mahrum bırakılmamalıdır. Diyorum ki ıspanağın suçu yok. Duyarlı olmamız lazım. Binlerce üreticimiz şu anda malını satamıyor. Bir de ıspanağın suçu yok, ıspanakta hiçbir şey çıkmadı. Enteresan hiçbir şey çıkmadı. Burada toplama problemi var, ona dikkat etmemiz lazım" dedi.
MUZ SERASI GEZDİ
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar ve beraberindekiler daha sonra Tosmur Mahallesi'nde bulunan muz serasını gezdi. Örtü altında yetiştirilen muzları inceleyen Bayraktar, muz bağı kesti.

ANTALYA

07 Kasım 2019 Perşembe

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