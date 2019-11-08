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Antalya'da 193 orman yangınında 233 hektar alan kül oldu

DHA

TÜRKİYE'nin en geniş orman sahasının bulunduğu Antalya'da bu yıl çıkan 193 orman yangınında 233 hektar alan kül oldu. Yangınların 109'unun nedeni bilinmezken; 30'u yıldırım düşmesi, 28'i ihmal ve dikkatsizlik, 21'i kasıt, 5'i ise kaza sonucu çıktı.

TÜRKİYE'nin en geniş orman sahasının bulunduğu Antalya'da bu yıl çıkan 193 orman yangınında 233 hektar alan kül oldu. Yangınların 109'unun nedeni bilinmezken; 30'u yıldırım düşmesi, 28'i ihmal ve dikkatsizlik, 21'i kasıt, 5'i ise kaza sonucu çıktı.
Turizm ve tarım merkezi Antalya, Türkiye'nin en geniş orman sahasına sahip kenti. Toplam 1 milyon 146 bin 62 hektar orman alanına sahip Antalya'da bu yıl 193 orman yangını çıktı, toplam 233 hektar alan küle döndü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ederken diğer yandan yanan alanları yeniden ağaçlandırıyor.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl Akseki ilçesinde çıkan 5 orman yangınında 2 hektar, Alanya'da 29 orman yangınında 4 hektar, Antalya merkezde 37 orman yangınında 22 hektar, Finike'de 6 orman yangınında 10 hektar ormanlık alan yandı. Toplam 7 orman yangınının çıktığı Gazipaşa'da 2 hektar, Gündoğmuş'ta 4 orman yangınında 2 hektar alan yandı. Kaş ilçesindeki 15 orman yangınında 65 hektar, örtüaltı tarım merkezi Kumluca'da 13 orman yangınında 10 hektar, Türkiye'nin en fazla turist ağırlayan ilçesi Manavgat'ta 51 orman yangınında 59 hektar, Serik'te 22 orman yangınında 54 hektar alan yandı. Köprülü Kanyon ve Olimpos Milli Parkları, Kiriş ve Aslanbucak Doğa Koruma alanlarında çıkan 4 orman yangınında 3 hektar ormanlık alan yandı. Antalya'nın Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde ise bu yıl hiç orman yangını çıkmadı.
YANGINLARIN ÇIKIŞ NEDENLERİ
Orman yangınlarının çıkış nedeniyle ilgili Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan çalışmaya göre; Akseki'deki yangınlarından biri yıldırım düşmesi nedeniyle çıkarken, 4'ünün nedeni belirlenemedi. Alanya'da çıkan 29 orman yangınının 1'inin ihmal, 6'sının kasıt, 1'inin kaza, 5'inin yıldırım nedeniyle çıktığı belirtilirken, 16'sının nedeni belirlenemedi. Antalya merkezdeki 37 yangının 5'i ihmal, 1'i kasıt, 1'i yıldırım sonucu çıkarken, 30'unun çıkış nedeni ise bilinmiyor. Finike ilçesindeki 6 yangının 1'i ihmal, 2'si kasıt, 2'si yıldırım sonucu çıkarken 1'inin çıkış nedeni belirlenemedi. Gazipaşa'daki 7 yangının 2'si ihmal, 2'si kaza, 1'i yıldırım düşmesi sonucu çıkarken, 2'sinin nedeni ise bilinmiyor. Diğer ilçelerdeki yangınların çıkış nedenleri ise şöyle: Gündoğmuş'ta 4 yangının 1'i ihmal, 3'ü meçhul, Kaş'taki 15 yangının 1'i ihmal 5'i kasıt, 2'si yıldırım düşmesi, 7'si meçhul, Kumluca'daki 13 yangının 1'i ihmal, 1'i kaza, 11'i meçhul, Serik'teki 22 yangının 5'i ihmal, 2'si kasıt, 4'ü yıldırım düşmesi, 11'i meçhul, Milli Parklar ve Doğa Koruma alanındaki 4 yanının 2'si ihmal, 1'i yıldırım düşmesi sonucu çıkarken, 1'inin nedeni bilinmiyor. Manavgat'ta 51 yangından 11'i ihmal, 1'i kaza, 4'ü kasıt, 12'si yıldırım düşmesi nedeniyle çıkarken, 23'ünün çıkış nedeni bilinmiyor.
Yangınlara karşı 98 arazöz, 30 su ikmal aracı, 14 dozer, 4 helikopter, 786 yangın işçisi, 150 teknik eleman, 350 memur ve 48 gözetleme kulesi ile mücadele edildi.

ANTALYA

08 Kasım 2019 Cuma

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