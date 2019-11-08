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Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor

DHA

TÜRKİYE'nin turizm cenneti Antalya'nın Demre ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Günübirlik tur tekneleriyle mavi tura çıkan tatilciler, güneşli havayı fırsat bilip, deniz keyfi yaptı.

TÜRKİYE'nin turizm cenneti Antalya'nın Demre ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Günübirlik tur tekneleriyle mavi tura çıkan tatilciler, güneşli havayı fırsat bilip, deniz keyfi yaptı.
Demre'ye gelen turist grupları, Çayağzı ve Üçağız Mahallesi'nden yatlarla Kekova turuna çıkmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 23 derece kaydedildiği ilçede, turist gruplarını mavi turda sık sık caretta caretta kaplumbağaları karşılıyor. Tatilciler, aniden karşılarına çıkan caretta carettaların fotoğraf ve görüntülerini çekiyor. Mavi turda ilk olarak Batık Kent'i ziyaret eden tatilciler, suya girmenin yasak olduğu bölgede fotoğraf çektirip bu anları ölümsüzleştiriyor. Yatların bir sonraki rotası ise Simena Antik Kenti oluyor. Kartal yuvasını andıran antik kenti yatlardan görüntüleyen turist grupları, doğal bir liman olan Gökkaya Koyu'nda yüzme molası veriyor. Akdeniz'in mavi sularına atlayan çoğunluğu Rus tatilciler, kulaç atarak denizin keyfini çıkarıyor. Yatlarda güneşlenme imkanı da bulan turistler, aynı rotayı takip ederek dönüşe geçiyor.
TATİLCİLER HAYRAN KALDI
Rus tatilci Felix Yıshnyevetski, kasım ayında denize girmenin kendisi için bir rüya olduğunu söyledi. Rusya'da hava sıcaklığının gündüz bile şu anda eksi 810 derece olduğunu anlatan Felix Yıshnyevetski, "Bu harika denizde, masmavi suda yüzmek çok güzeldi. Türkiye'ye bu mevsimde yine geleceğim" dedi.
Ukraynalı Maria Olgtnina ise "Ukrayna'da şu anda kış. Hava çok soğuk. Burada ise hava çok sıcak. Kekova bir harika. Bu mevsimde yüzmek büyük bir keyif" dedi.
Rus tatilci Tabulna Muekapeon ise "Rusya'da hava buz kesiyordu. Kasım ayında Kekova'da zümrüt gibi bir suda yüzmek harika bir anı. Su çok sıcak. Kekova tam bir cennet" diye konuştu.
Kekova'ya her gün turist gruplarını getiren rehber Sadullah Üstüçar ise "Kekova, Türkiye ve dünya turizminde bir marka. Doğa, tarih ve denizin iç içe olduğu ender yerlerden. Kasım ayında turistler denize giriyor. Kasım sıcağında denizin ve doğanın keyfini çıkarıyorlar" diye konuştu.

ANTALYA

08 Kasım 2019 Cuma

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