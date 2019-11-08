Gaziler Semt Spor Sahası törenle açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gaziler Semt Spor Sahası törenle açıldı

İHA

Kepez Belediyesi'nin Gaziler Mahallesi'ne kazandırdığı semt spor sahası törenle hizmete açıldı.

Gaziler Semt Spor Sahası törenle açıldı

Kepez Belediyesi’nin Gaziler Mahallesi’ne kazandırdığı semt spor sahası törenle hizmete açıldı.
Kepez Belediyesi, ilçeye 28’nci semt spor sahasını kazandırdı. Gaziler Semt Spor Sahası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçeye 28’nci semt spor sahasını kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Eserler zincirine yeni halkalar eklemenin ve eklenen her halkanın güzelliğini ve sevincini birlikte yaşamanın en büyük mutluluk olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Bugün Gaziler’de gençlerimize, çocuklarımıza, bambaşka bir yaşam alanı olacak, güzel bir spor tesisinin açılışını yapıyoruz. Bizi heyecanlandıran en önemli şey ise hemen yanı başımızda bulunan Gaziler Aile Yaşam Merkezimiz" dedi.

"Gaziler Mahallesi’ne yepyeni bir hayat"
Gaziler Aile Yaşam Merkezi’nin açılış için gün saydığına değinen Başkan Tütüncü, “Temelini birlikte attığımız ve emek emek yükselttiğimiz merkezimiz, çok yakında hizmete girecek. Merkezimiz, köyden mahalleye dönüşen Gaziler’deki hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerinden meslek kurslarına, emekli kahvesinden kütüphaneye, bilişim sınıflarına kadar sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek. Kültür sanat etkinliklerinin, düğün, mevlit, nişan, nikah yapılabilecek salonlarında yer aldığı Gaziler Aile Yaşam Merkezi ile mahalle sakinlerimiz şehrin sosyal yaşamına dahil olabilecek. Gaziler Mahallesine sosyal yaşam alanları ile yepyeni bir hayat getiriyoruz“ diye konuştu.

"Her yıl binlerce öğrenciye kurs"
Kepez Belediyesi’nin eğitime sağladığı katkılara da değinen Başkan Tütüncü, Gaziler Sosyal Yaşam Merkezi’nde öğrencilere yönelik kurslarında açılacağını dile getirdi. Kepez Belediyesi’nin öğrencilere sağlanan etüt bakımından da Türkiye sıralamasında çok önemli bir yere sahip olduğuna da değinen Tütüncü, yılda 5 binden fazla öğrenciye kurs verildiğini ve bu konuda bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az sayıda belediyenin başarı sağladığını da sözlerine ekledi. Belediye Sağlık Merkezi hizmetlerine de değinen Başkan Tütüncü, sağlık hizmetlerinin Gaziler Aile Yaşam Merkezi’nde bambaşka bir seviyeye taşınacağını da vurguladı. Tütüncü, diyetisyenden psikologa kadar bir çok sağlık hizmetinin Belediye Sağlık Merkezi’nce verildiğini hatırlatarak, Gaziler sakinlerinin de burada bu hizmetlerle daha yakından buluşturulacağını da sözlerine ekledi. Her gün yaşayan bir yer olması içinde güzel bir Emekli Lokali’nin bulunacağını da açıklayan Tütüncü, günlük gazete ve haftalık, aylık dergilerin bulunacağı bu yeri güzel bir kitap okuma alanı olacağını belirterek, “Aile Yaşam Merkezi , Antalya belediyeciliğinde bir ilk olacak. Gaziler ve ardından da Duacı Aile Yaşam Merkezi’ni hemşehrilerimizin hizmetine açacağız. Antalya’nın ilçelerindeki birçok belediye binalarında bu kadar ihtişamı ve vatandaşların kullanabileceği sosyal alanları bulamazsanız” dedi.

"Kepezliler hizmetin en iyisine layık"
Gaziler Mahallesi’ne gönül borcu olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “2009 yılında göreve geldiğimizde, İl Özel İdaresi’nin hizmet alanında olmasına rağmen, ‘Benim hizmet alanım değil’ demedik. Mahalle muhtarımız burada. ‘Biz size hizmetlerin en güzelini götürürüz’ dedik. ‘Biz buradan ne kadar oy aldık?’ hiçbir zaman bunlara bakmıyoruz. Bu hizmet buraya gereklimi? Gerekliyse biz bu hizmeti buraya götürürüz. Hemşehrilerimizi de bir diğeri ile ayır etmeden, herkes hizmetin en güzeline layıktır anlayışı ile hizmet götürdük. Bu anlayışla hizmet üstüne hizmet koyduğumuz çalışmalarımıza devam edeceğiz“ diye konuştu.

Kurdele kesimi ile hizmete açıldı
Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Duacı Semt Spor sahasında Futbol Şenlikleri’nin başladığını da duyuran Başkan Tütüncü, “Duacı, Kirişçiler ve Odabaşı’nın kızları bugün öğretmenleri nezaretinde futbol oynuyor, maçlar yapıyorlar. İşte! Gaziler’deki kız öğrencilerimiz içinde burası hem futbol oynama, hem de diğer spor dallarını yapma imkanları sağlayacak. Bir dahaki sefere buraya Futbol Şenlikleri için ve ardından da Gaziler Sosyal Yaşam Merkezi’nin açılışı için geleceğiz.” dedi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün konuşmasının ardından, Gaziler Semt Spor Sahası kurdele kesimi ile hizmete açıldı. Semt Spor Sahasının açılışının ardından Başkan Tütüncü ve konuklar, önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan Gaziler Aile Yaşam Merkezi’ni gezdiler.

ANTALYA

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da göçmen kaçakçılığından 2 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya'da göçmen kaçakçılığından 2 tutuklama
Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'ne rekor ziyaretçi
YEREL HABERLER Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'ne rekor ziyaretçi
Öğrenciler EXPO bilim Fuarında
YEREL HABERLER Öğrenciler EXPO bilim Fuarında
Dünya şampiyonu karateci Müşerref'in hedefi; zirvedeki yerini korumak
YEREL HABERLER Dünya şampiyonu karateci Müşerref'in hedefi; ...
Yolcu otobüsü cayır cayır yandı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü cayır cayır yandı
Prof. Dr. Şekeroğlu: Kadınlar her gün 170 kimyasalı cildine uyguluyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Şekeroğlu: Kadınlar her gün 170 kimyasalı ...
Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor
YEREL HABERLER Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor
Antalya'da 193 orman yangınında 233 hektar alan kül oldu
YEREL HABERLER Antalya'da 193 orman yangınında 233 hektar alan kül ...
15 liralık ketçap 3 bin 50 lirasına mal oldu 5 dakikalığına markete ketçap almaya giden esnafın iş yerinden 3 bin 50 lirası çalındı
YEREL HABERLER 15 liralık ketçap 3 bin 50 lirasına mal oldu 5 ...
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Antalya’da
YEREL HABERLER TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Antalya’da
Tartıştığı kardeşini tabancayla vuran ağabey tutuklandı
YEREL HABERLER Tartıştığı kardeşini tabancayla vuran ağabey ...
Turkish Airlines Open 2019'da ilk gün sona erdi
YEREL HABERLER Turkish Airlines Open 2019'da ilk gün sona erdi
ASMEK ve AKBEM’in ismi değişiyor
YEREL HABERLER ASMEK ve AKBEM’in ismi değişiyor
Dolandırmadan önce 'sazan' balığı ikram etmişler
YEREL HABERLER Dolandırmadan önce 'sazan' balığı ikram etmişler
Alanya’da hapis cezası bulunan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Alanya’da hapis cezası bulunan 2 hırsızlık şüphelisi ...
Polis okul çevrelerini denetledi
YEREL HABERLER Polis okul çevrelerini denetledi
Antalyaspor Alman medyasını misafir etti
YEREL HABERLER Antalyaspor Alman medyasını misafir etti
"Büyükşehir Mahalle Buluşması" Konyaaltı’nda
YEREL HABERLER "Büyükşehir Mahalle Buluşması" Konyaaltı’nda
Muayenehanesinden FETÖ elebaşının kitabı çıkan doktor adliyede
YEREL HABERLER Muayenehanesinden FETÖ elebaşının kitabı çıkan doktor ...
Turistlere sahte rapor düzenleyen ve uyuşturucu bağımlılarına hap satan doktor adliyede Evrakta sahtecilik yapan doktorun kliniğinden FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı çıktı Görevini kötüye kullanan doktorun kliniğinden 15 karton evrak ele geçirildi
YEREL HABERLER Turistlere sahte rapor düzenleyen ve uyuşturucu ...
AK Partili Öz’den Ulutaş’a ziyaret
YEREL HABERLER AK Partili Öz’den Ulutaş’a ziyaret
"Alanyasporum Okulumda" projesinde 21’inci buluşma
YEREL HABERLER "Alanyasporum Okulumda" projesinde 21’inci buluşma
Balon balıkları, sert kabuklu midyeleri anında yok etti
YEREL HABERLER Balon balıkları, sert kabuklu midyeleri anında yok ...
Antalya'da taksici ile gözü yaşlı İranlı turist tartışması Taksicinin kendisini darp ettiğini iddia eden İranlı kadın turist, şikayetçi oldu Suçlamaları kabul etmeyen taksi şoförü ise 10 TL için kimseyle kavga etmeyeceğini söyledi
YEREL HABERLER Antalya'da taksici ile gözü yaşlı İranlı turist ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X