Öğrenciler EXPO bilim Fuarında

Expo Bilim Fuarı, Fen Bilimleri dersi için 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerini misafir etti.

Envar Okulları, 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri ile Fen Bilimleri dersi Dünya, Güneş, Ay ünitesi çerçevesinde Expo Bilim Fuarına gezi düzenledi. Okul Müdürü Yüksel Arslan, bilimle ilgili merakın ve çalışmaların erken yaşlarda başladığına işaret ederek, "Öğrencilerimizin derslerde öğrendikleri kazanımları somutlaştırmak adına yapılmış bir etkinliktir. Bu gezi ile öğrencilerimiz 10D simülasyon, plenatoryum, 3 boyutlu materyaller ile öğrendikleri bilgileri pekiştirdiler. Teleskop ile Güneş'i izlediler. Ortaokul ve ilkokul öğrencilerimizle dersi sınıf ortamından çıkarıp hayata döktük. Eno 4/4'lük Eğitim Modelimizin Beceri eğitimi kapsamında da öğrencilerimizi ilim ve irfanla donatmaya devam edeceğiz" dedi.

ANTALYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:59

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