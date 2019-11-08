Antalya Edebiyat Günleri başladı

Muratpaşa Belediyesi’nin 4’üncüsünü gerçekleştirdiği Antalya Edebiyat Günleri’nde ressam Artin Demirci’nin 21 edebiyatçı portresinden oluşan “Ressamın Atölyesinde Edebiyatçılar” yağlı boya resim sergisi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açıldı. Açılışa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin ‘kenti edebiyatla buluşturmak, edebiyatı kentle buluşturmak’ amacıyla başladığı Antalya Edebiyat Günleri yolculuğu 4’üncü yılına girdi. Aynı zamanda yazın dünyasının en canlı alanlarından öykü dalında yılın en iyilerini de ödüllendirildiği Antalya Edebiyat Günleri, bu yılın ‘onur ödüllü’ edebiyatçıları Lale Müldür ve Osman Şahin’in Akdeniz Üniversitesi’nde (AÜ) gerçekleştirdiği ‘Edebiyat Konuşmaları’ ile başladı.

Pazar günü sona erecek Antalya Edebiyat Günleri’nin ilk gün, 1983 yılında Turgay Fişekçi’yle başlayan ve 36 yıllık serüvenin sonunda aralarında Yaşar Kemal, Selim İleri, Ferruh Tunç gibi 21 edebiyatçının portresinden oluşan bir koleksiyon çıkaran ressam Artin Demirci’nin “Ressamın Atölyesinde Edebiyatçılar” yağlı boya resim sergisi açıldı. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşen açılışa Başkan Uysal eşiyle birlikte katılırken sanatseverle ilk kez buluşan sergi Antalya’nın iş, siyaset ve sanat dünyasından isimleri bir araya getirdi.



"Ferruh Tunç sayesinde"

Serginin açılışında konuşan ressam Demirci, “Bu sergi benim için çok sürpriz bir sergi oldu. Atölyemde duracaklardı. Kitlenmiş sandıklarda duruyordu. Ferruh Tunç, bu serginin gerçekleşmesini, inadıyla, sağladı. Onun sayesinde oldu” diye konuştu.

Başkan Uysal ise ressam Demirci’ye Antalya Edebiyat Günleri’nin anı plaketini takdim ederken 4’üncü Antalya Edebiyat Günleri’ni böylesine güzel bir sergiyle taçlandırmaktan onun duyduklarını söyledi. Açılışın ardından Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal ve tüm konuklar, 17 Kasım’a kadar Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açık kalacak sergiyi gezdi. Uysal, açılışın ardından Antalya Edebiyat Günleri için kente gelen edebiyatçılarla Erdal İnönü Kent Parkı’nda düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Başkan Uysal, konuklarına “Yılın 12 ayı hepinizi Antalya’ya bekliyoruz. Burada bir eviniz var gibi düşünmenizi istiyoruz” dedi.

Uysal, “Antalya Edebiyat Günleri’ni uluslararası boyuta taşımak istiyoruz. Antalya’da uluslararası alanda çok iyi tanınan bir şehir. Kültür destinasyonu, coğrafya hazinesi olarak değil ama turistik bir destinasyon olarak tanıyor. Bunun verdiği olanakla bunu derinleştirmeye çalışacağız” ifadelerinde bulundu.

ANTALYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:59

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