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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Taciz şüphelisi öğretmenden öğrencisine: Çocuk nasıl yapılır biliyor musun?

DHA

ANTALYA'da, ilkokulda 25 öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K. hakkında, bir öğrenci daha şikayetçi oldu. B.A. (14), öğretmeninin 5 yıl önce kendisine, "Çocuk nasıl yapılır biliyor musun?" diye sorduktan sonra tacizde bulunduğunu söyledi. 

ANTALYA'da, ilkokulda 25 öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K. hakkında, bir öğrenci daha şikayetçi oldu. B.A. (14), öğretmeninin 5 yıl önce kendisine, "Çocuk nasıl yapılır biliyor musun?" diye sorduktan sonra tacizde bulunduğunu söyledi. 
Kepez ilçesine bağlı Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulu'nda yaşanan taciz iddialarıyla ilgili geçen yıl başlayan dava, devam ediyor. Tutuklu yargılanan öğretmen Mahmut Aydın K., 25 çocuğu taciz ettiği iddiasıyla 25 Kasım'da Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkarılacak. Bu arada, 6 Kasım'da emniyete giden B.A. adlı öğrenci, öğretmeni Mahmut Aydın K.'den 9 yaşındayken, kendisine de tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma ve Çocuk İzleme Merkezi Bürosu'nda savcı, avukat ve uzman psikolog nezaretinde ifade veren B.A., "O günü hiç unutmadım. 4'üncü sınıfa gidiyordum. Öğretmenim sınıftaki erkek bir öğrenciye verdiği ödevle ilgili konu anlatımını istedi. Bu sırada öğretmenim beni yanına çağırdı. Arkadaşım konu anlatırken, öğretmen de masanın altından dokunmaya başladı. O sandalyesinde oturuyordu. İkimiz de yan yanaydık. Bana doğru döndüğü zaman karşımdaydı. Bana annem ve babamın yatak odasına girip, girmediğimi sordu. Ben de annem ve babam ayrı olduğu için girmediğimi söyledim. Sonrasında bana 'Çocuk nasıl yapılır, biliyor musun?' dedi. Ben 'Bilmiyorum' deyince bana 'Öğreneceksin' dedi sonra bana yine dokundu" diye konuştu.
'OKUL MÜDÜRÜ BİR ŞEY YAPMADI'
O zamanlar öğretmeninin ne yaptığını anlayamadığını ve tepki gösteremediğini anlatan B.A., "Yaşadıklarımı 2 gün sonra 3 arkadaşıma anlattım. Onlar, kendilerine de yaptığını söyledi. Olayı yaşadığım gün babaanneme söyledim. Sert çıktı. Büyükbabam olayın olduğu günden birkaç gün sonra onunla görüşmeye gitti. Babaannem de olayı annem ve babama söylemememi istedi. Annemin duyması halinde dava açacağını, avukata verecek paramızın olmadığını, babamın da öğretmene bir şey yapabileceğini söyleyerek susmamı istediler. Olayı okul müdürü ile paylaştılar ama o da bir şey yapmadı. Ben artık öğretmenlerimle konuşurken arama mesafe koyuyorum. Bunu bir türlü atlatamıyorum. Olayı anlattığım öğretmenim de bu olayın önemli olduğunu söyleyince buraya geldim. Mahmut Aydın K.'den şikayetçiyim" dedi. 
B.A.'nın ifadesi, gelecek duruşmada okunacak.
Öte yandan Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Serap Ertuğrul, okul müdürleri, öğretmen ve il milli eğitimde görevli memurlar hakkında 'yalan tanıklık', 'suçu bildirmeme', 'görevi ihmal', 'belge gizleme' suçlamalarıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. 

ANTALYA

08 Kasım 2019 Cuma

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