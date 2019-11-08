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Cevdet Yılmaz: 365 bin mülteci geri döndü

DHA

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonları'nın ardından 365 bin mültecinin Suriye'de oluşturulan güvenli bölgelere döndüğünü belirterek, "Yeni güvenlik bölgelerimizde bu sayının çok daha yüksek rakamlara ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonları'nın ardından 365 bin mültecinin Suriye'de oluşturulan güvenli bölgelere döndüğünü belirterek, "Yeni güvenlik bölgelerimizde bu sayının çok daha yüksek rakamlara ulaşmasını bekliyoruz" dedi.
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Yılmaz'a ziyareti sırasında, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile parti yöneticileri eşlik etti.
ANTALYA 16 MİLYONLA REKOR KIRACAK
Antalya'nın Türkiye'nin büyük bir varlığı, değeri olduğunu belirten Cevdet Yılmaz, kentin turizm ve tarım açısından önemine değindi. Yılmaz, "Hep turizmiyle ön plana çıkıyor ama çok da büyük bir tarım şehri. Son dönemlerde özellikle gıda konusundaki tartışmalarla önemi çok daha artmış bir şehir. Hem Antalyamız hem ülkemiz için çok önemli, vatandaşımızın sağlıklı ve uygun şartlarda gıda ihtiyacının karşılanması konusunda, enflasyonla mücadele konularında çok önemli. Diğer taraftan Antalya turizmin başkenti, bu sene yine bir rekor kırılacak, 16 milyona yakın bir beklenti sözkonusu. 2000'li yılların başlarına gittiğinizde, tüm Türkiye'nin turizmi 10 milyonlar civarındaydı. Şimdi tek başına Antalya, geçmişte tüm Türkiye'nin ağırladığı turistten daha fazlasını ağırlıyor. Bu da hepimiz için iftihar vesilesi, Antalya'yı tebrik ediyorum" diye konuştu.
CUMHURBAŞKANI ABD'YE GİTMEDEN PUTİN'LE GÖRÜŞECEK
Antalya'da Uluslararası Demokratlar Birliği'nin toplantısına katılacağını, son dönemlerde dış ilişkilerin çok daha fazla ön plana çıktığını belirten Yılmaz, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Rusya ve ABD ile bazı mutabakatlar sağlandığını hatırlatarak, şöyle dedi:
"Yalnız uygulamada birtakım aksaklıklar, sıkıntıların olduğunu da Sayın Cumhurbaşkanımız en üst düzeyde ifade ediyor. 13'ünde inşallah ABD'ye ziyareti olacak Sayın Cumhurbaşkanımızın. Orada Sayın Trump'la birlikte en üst düzeyde değerlendirmeler yapacaklar. Ayrıca gitmeden de Sayın Putin'le telefon görüşmeleri olacak. Bütün bu trafik içinde ülkemizin menfaatlerini koruyan, ülkemize yönelik terör tehditlerini bertaraf eden, sınırımızın güvenliğini sağlayan bu operasyon kararlı bir şekilde sonucuna ulaştırılacak inşallah."
365 BİN MÜLTECİ GERİ DÖNDÜ
Bir taraftan da güvenli bir bölge oluştuğunu anlatan Yılmaz, "Orada mülteci kardeşlerimizin geri dönmesi vatanlarına, ülkelerine teşvik edilmiş olacak. Gönüllü bir şekilde ülkelerine yerleşmeleri ve tekrar Suriye'nin vatandaşlarıyla buluşması sağlanmış olacak. Daha önce, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonları'ndan sonra 365 bin mülteci kardeşimiz geri dönmüştü. Bu yeni güvenlik bölgelerimizde bu sayının çok daha yüksek rakamlara ulaşmasını bekliyoruz. İnşallah bunun gerçekleştirilebildiğini de görürüz. Ancak maalesef bu alanda uluslararası destek arzu ettiğimiz ölçüde değil. Aslında mülteci meselesi bütün insanlığın meselesi" diye konuştu.
SURİYELİ MÜLTECİLER İÇİN KONFERANS
Bütün ülkelerin sahiplenmesi gerektiğini, yükün sadece komşu ve bölgedeki ülkelere bırakılmasının hakkaniyetli bir yaklaşım olmadığını söyleyen Yılmaz, "Bu çerçevede inşallah bir Uluslararası Donörler Konferansı da gerçekleştirmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda BM Genel Sekreteri'yle de İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Donörler konferansının gerçekleşmesiyle Suriye'nin yeniden inşası ve mültecilerin daha sağlıklı bir ortama geri dönüşünün sağlanması için Avrupa başta olmak üzere bütün dünyanın da elini taşın altına koymasını bekliyoruz. Ama biz her halükarda ülkemizin menfaatleri, istikbali ve huzuru doğrultusunda adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

ANTALYA

08 Kasım 2019 Cuma

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