Konyaaltı Belediyesi fasulye hasatı yaptı

Konyaaltı Belediyesi, Çandır fasulyesinin üretimini teşvik etmek ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Yarbaşçandır Mahallesi’nde 5 bin metrekare alanda ekimini yaptığı Çandır fasulyesinin hasadını gerçekleştiriyor.

Konyaaltı Belediyesi, Çandır fasulyesinin üretimin teşvik etmek amacıyla Yarbaşçandır Mahallesi’nde 5 bin metrekare alanda fasulye ekimi gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisler eşliğinde ekimi yapılan fasulyenin hasadı başladı. Konyaaltı Belediyesi ekipleri, kökleriyle koparılan fasulyeyi ilk olarak güneşte kurutuyor. Fasulye daha sonra harman edilerek taneleri çıkartılıyor. Ekipler, taneleri çıkartılan fasulyeyi güneşte kurutarak, hazır hale getirecek. Üretimi yapılan fasulye, Çandır Fasulyesi Şenliklerinde pişirilerek, vatandaşlara ikram edilecek.



5 bin metrekare alanda üretim yapıldı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Çandır fasulyesinin adını dünyaya duyurmak istediklerini belirterek, “Yarbaşçandır Mahallemizde ve o bölgede geçmiş yıllarda yüksek miktarda fasulye üretimi yapılıyordu. Zamanla bu üretim azalmaya başladı. Belediyemiz topraklarında üreticiyi teşvik etmek ve Çandır fasulyesini tanıtmak için 5 bin metrekare alanda üretim gerçekleştirdik. Verimli bir üretim oldu. Elde edilen fasulye, Çandır Fasulyesi Şenliklerinde pişirilerek, Antalyalılara dağıtımı yapılacak. Çandır fasulyesinin coğrafi işarette yer alması noktasında girişimlerimiz sürüyor. Amacımız Çandır fasulyesini bir marka haline getirmek” dedi.

ANTALYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:59

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