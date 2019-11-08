Tarihi Kentler Birliği desteği ve ÇEKÜL Vakfı İşbirliği ile düzenlenen YAPEX Restorasyon Koruma ve Kültür Mirası Fuarı ve İş Platformu kapsamında, 2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında dereceye giren belediyelere ödülleri verildi.

Konyaaltı Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde ana teması Kültür Öncelikli Yönetim olan YAPEX Restorasyon Koruma ve Kültür Mirası Fuarı'nda, Tarihi Kentler Birliği 2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda başarı ödülü alan projeler sergilendi, ve belediyelere ödülleri törenle veridi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin “Antalya Nekropol Alanı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi” ile Tarihi Kentler Birliği” Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü' nü kazandı.

Başkan Böcek’e, ödülünü Tarihi Kentler Birliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Çekül Başkanı Metin Sözen tarafından verildi.

"Kültürel mirasımızı geleceğe taşıyacağız"

Törende konuşan Hayrettin Güngör, çalışma hayatının yarıya yakınının yerel yönetimlerde geçtiğini belirterek, yerel yönetimlerde çalışmanın ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Tarihi Kentler Birliği’nin bir aile ve bir birikimin sonucu olduğuna değinen Hayrettin Güngör, “ Bugüne kadar bu birliğe katkı veren tüm başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bu yapıyı daha ileriye götürmek için canla başla çalışacağız. Kültürel mirasımızı koruyarak, geliştirerek gelecek nesillere taşımak zorundayız. Alt yapı, bina, yol, park yapıyoruz bu mirası koruyarak geleceğe aktarmak, yurt içi ve yurt dışından misafirlerle de buluşturmalıyız. Her şehrimizin öncelikleri var. Biz 450 belediyenin yer aldığı büyük bir aileyiz. Tüm belediyelerimizin parti farkı gözetmeden burada olması çok önemlidir.” dedi.



"Böcek'ten eski başkanlara teşekkür"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Antalya Nekropol Alanı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi’nin 2005 yılında başladığını aktararak, prpojeye katkı veren önceki belediye başkanları Mustafa Akaydın ve Menderes Türel’e teşekkür etti. Bu ödülü Antalya’ya layık gören jüriye teşekkür eden Böcek, ödülün gerçek sahibinin Antalyalılar olduğunu kaydetti.



Ödüller

Tarihi Kentler Birliği 2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda dereceye giren belediyeler ve projeleri şöyle:



Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Nekropol Alanı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi.

Jüri özel ödülü:

1. Mudanya Belediyesi (Bursa), Tirilye Sanat Evi Projesi/ Myrleia Antik Kenti Arkeoparkı/ Kumyaka Çevre Sağlıklaştırma Uygulaması.

2. Ünye Belediyesi (Ordu), Ordu’nun Giriş Kapısı, Turizm Adası: Burunucu Projesi.



Proje ödülleri:

1. Adana Büyükşehir Belediyesi, 75. Yıl Sanat Galerisi Restorasyon Projesi.

2. Afyonkarahisar Belediyesi, Ulu Konak Restorasyonu ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi.

3. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kuvayi Milliye ve Kent Müzesi Projesi/ Cunda Hükümet Konağı Restorasyon Projesi/ Çeşme Restorasyon Projeleri/ Zağnospaşa Meydan Projesi.

4. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Zenginler/ Ulucami/ Güllübahçe/ Yeni Cami/ Şehitler/ Gazipaşa Mahalleleri Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projeleri.

5. Ödemiş Belediyesi (İzmir), Katırcı Hanı ve Çevresi Restorasyon Projesi.

6. Urla Belediyesi (İzmir), Malgaca ve Arasta Sokakları Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi.



Uygulama ödülleri:

1 Boyabat Belediyesi (Sinop), Eski Belediye Binası ve Kasaplar Çarşısı Yenileme Projesi.

2 Karadeniz Ereğli Belediyesi (Zonguldak), Cıbıroğlu Konağı Restorasyonu ve Kent Müzesi Projesi.

3 Malatya Büyükşehir Belediyesi, Eski Askerlik Daire Başkanlığının Kent Müzesine Dönüştürülmesi Uygulaması.

4 Meram Belediyesi (Konya), Tantavi Kültür Sanat Merkezi Projesi.

5 Sındırgı Belediyesi (Balıkesir), Sındırgı Kuvayi Milliye Butik Müze Oteli.

6 Zeytinburnu Belediyesi (İstanbul), Merkezefendi Mahallesi Restorasyonu/ Belediye Başkanlık Binası Restorasyonu.



Süreklilik ödülleri:

1. Alanya Belediyesi (Antalya), Mutfak Kültür Evi Projesi.

2. Burdur Belediyesi, Eski Belediye Caddesi ve YeşilyurtDeveci Sokakları Sağlıklaştırma Projesi.

3. Kastamonu Belediyesi, 3.Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi/ Acem Hanı Restorasyon Projesi.

4. Kemaliye Belediyesi (Erzincan), Çarşı Sokakları Cephe Sağlıklaştırma Projesi/ Yeni Mahalle Sokak Sağlıklaştırma Projesi.

5. Safranbolu Belediyesi (Karabük), Akçasu Deresi Rekreasyon Projesi/ Çarşı Bölgesi Canlandırma Projesi.

6. Seyhan Belediyesi (Adana), Prof. Dr. Metin Sözen KUDEB Evi Projesi/ Gesam Kültür Evi Projesi/ Seyhan Belediyesi Kültür Evi Projesi.



Başarı belgeleri alan belediyeler:

Akçadağ Belediyesi (Malatya), Battalgazi Belediyesi (Malatya), Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi (Kocaeli), Kartepe Belediyesi (Kocaeli), Kepez Belediyesi (Antalya), Kocasinan Belediyesi (Kayseri), Konak Belediyesi (İzmir), Nilüfer Belediyesi (Bursa), Şehzadeler Belediyesi (Manisa), Talas Belediyesi (Kayseri), Taraklı Belediyesi (Sakarya), Uşak Belediyesi ve Yüreğir Belediyesi (Adana)

ANTALYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:59

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