Miniklere uygulamalı trafik eğitimi

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” kampanyası kapsamında, Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Kumluca Anaokulu bahçesinde bulunan örnek pistte öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” kampanyası kapsamında, Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından “Önce Kendimiz, Sonra Hepimiz İçin” projesi hazırlandı. Bu proje 2018 yılında uygulanmaya başlandı. Yaklaşık bin 800 anasınıfı ve 1. sınıf öğrencisine ulaşıldı. Öğrenciler için faydalı bulunmasından dolayı projenin 20192020 eğitim öğretim yılında da devam etmesi için proje ortakları kurum ve kuruluşlar tarafından fikir birliğine varıldı.

Proje kapsamında Kumluca Anaokulu bahçesinde bulunan Trafik Eğitim Pistinde ilçede bulunan tüm okullardaki anasınıfı ve 1. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak “emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırma, araç içerisinde cep telefonuyla konuşmama, yaya önceliği, trafik işaret ve levhalarına uyma ile trafik lambalarına riayet etme” konularında akülü araçlarla uygulamalı trafik eğitimleri verildi.

Konuyla ilgili olarak Emniyet Yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 2019 2020 Eğitim Öğretim döneminde ilçedeki yaklaşık 2 bin 200 öğrenci hem eğlenecekler hem de trafik kurallarını teorik olarak öğrenip, akülü arabalarda pratik yaparak bilinçlenmesi sağlanacak. Eğitimler sonunda minik öğrencilere minik polis kimlik kartı, trafik kurallarını içeren boyama kitabı hediye edilecek.

ANTALYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:59

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