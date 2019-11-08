'Emanet istediği otomobili vermeyince 21 kez bıçaklayıp öldürdü'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Emanet istediği otomobili vermeyince 21 kez bıçaklayıp öldürdü'

DHA

ANTALYA'da, tartıştığı arkadaşı Atıf Ergen'i (25) bıçaklayarak öldüren Emre Kuru'nun (24) yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Kuru, ilk duruşmada verdiği ifadeyi sürdürerek, Ergen'i eşiyle ilgili çirkin sözler söylediği için öldürdüğünü söyledi. Savcı ise mütalaasında, Kuru'nun, Konya'daki eşinin yanına gitmek için arabasını istediği Atıf Ergen'den olumsuz yanıt alınca maktulu öldürdüğünü söyledi. Duruşma ertelendi. 
Olay, 17 Şubat'ta Kepez ilçesinde meydana geldi. Seydişehir Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 18 Şubat günü sabah saatlerinde, SeydişehirAntalya yolunda yol kontrolü yaptıkları sırada plakasız otomobili durdurmaya çalıştı. Sürücünün 'dur' ihtarına uymaması üzerine jandarma ile arasında kovalamaca başladı. Ancak jandarma, sürücüyü yakalayamadı. Otomobilin güzergahının üzerinde bulunan Seydişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Seydişehir Bölge Trafik Amirliği'ne haber verildi. Bunun üzerine, ekipler, arama çalışması yaptı. Aramalarda otomobil, Gevrekli Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Çevrede arama yapan jandarma ise otomobilin sürücüsünü yol altında bulunan menfeze saklanmış halde buldu. Sürücüsünün yapılan kimlik kontrolünde Emre Kuru olduğu belirlendi. 
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Gözaltına alınan Emre Kuru ifadesinde, Antalya'nın Kepez ilçesinde arkadaşı Atıf Ergen'le birlikte Ergen'in babasına ait 07 BIG 56 plakalı otomobille Baraj Mahallesi'nde gezdiklerini, bir süre sonra tartışmaya başladıklarını ve Atıf Ergen'i karın ve sırt bölgesinden bıçakladığını itiraf etti.
İfadenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan aramada, Atıf Ergen'in Kepez Baraj Göleti'nde cansız bedeni bulundu. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan da arandığı öğrenilen Emre Kuru, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimliğince 'cinayet' suçundan tutuklandı.
KURU: EŞİNİN SENDEN HAMİLE OLDUĞU NE MALUM DEYİNCE BIÇAKLADIM
Temmuz ayında, cinayetten 5 ay sonra, tutuklu sanık Emre Kuru, ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Savunmasında, Ergen'in, eşi hakkında kötü konuştuğunu iddia eden Emre Kuru, "Bana 'Eşinin, senden hamile olduğu ne malum?' demesi üzerine Atıf'la tartıştık. Alkolün de etkisiyle onu kaç kez bıçakladım, hatırlamıyorum" dedi.
SAVCI: ERGEN'İ OTOMOBİLİ VERMEDİĞİ İÇİN BIÇAKLADI
Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, ömür boyu hapsi istenen tutuklu sanık Emre Kuru, öldürülen Atıf Ergen'in ailesi, taraf avukatları ile tanıklar katıldı.
Emre Kuru, ilk savunmasında verdiği ifadeyi sürdürerek, pazarda esnaflık yaptığını, Ergen'in 6 yıllık mahalle arkadaşı olduğunu belirtti. Kuru, eşiyle ilgili çirkin sözler söylediği için cinayeti işlediğini söyledi.
Savcı ise mütalaasında, sanığın maktulden kendisini Konya'daki eşinin yanına götürmesini istediğini, ancak maktulün alkollü olması nedeniyle bunu kabul etmediği belirtilerek, "Maktulün teklifi kabul etmemesi üzerine sanık maktulün 07 BIG 57 plakalı aracını istemiştir. Aracını vermeyen maktule sanık tokat atmış, ardından üzerinde taşıdığı bıçakla maktulü 7'si ölümcül olmak üzere 21 kez bıçaklamıştır. Maktulü su kanalına, bıçağı da boş araziye atan sanık, maktulün aracını, cep telefonunu, sürücü belgesini ve bir miktar parasını yağmalayarak gittiği Konya'nın Seydişehir ilçesinde yakalanmıştır. Sanığın 'kasten insan öldürmek' ve 'yağma' suçlarından cezalandırılması kamu adına istenir" dedi.
Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı erteledi.

ANTALYA

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Miniklere uygulamalı trafik eğitimi
YEREL HABERLER Miniklere uygulamalı trafik eğitimi
2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin “Antalya Nekropol Alanı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi” ile Tarihi Kentler Birliği” Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü' nü kazandı
YEREL HABERLER 2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve ...
ALKÜ'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER ALKÜ'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri
Otizm ve down sendromlu çocuklar "Aksaray'a sessiz kalma" diye haykırdı Aksaray'daki çirkinliğe bir tepki de Antalyalı özel çocuklardan
YEREL HABERLER Otizm ve down sendromlu çocuklar "Aksaray'a sessiz ...
Cevdet Yılmaz: 365 bin mülteci geri döndü
YEREL HABERLER Cevdet Yılmaz: 365 bin mülteci geri döndü
Konyaaltı Belediyesi fasulye hasatı yaptı
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi fasulye hasatı yaptı
Özel çocuklar, Aksaray'a sessiz kalmadı
YEREL HABERLER Özel çocuklar, Aksaray'a sessiz kalmadı
Lösemili Çocuklara destek olmak için maske taktılar
YEREL HABERLER Lösemili Çocuklara destek olmak için maske taktılar
'MİT mensubuyuz' diyerek dolandıran sevgililer yakalandı
YEREL HABERLER 'MİT mensubuyuz' diyerek dolandıran sevgililer ...
Kuşlar klima motorlarına yuva yaptı, iş merkezinin bakım onarım çalışmaları durduruldu Kuşların klima motorunun arkasına yuva yaptığını fark eden firma yetkilileri ile bina yönetimi, kuş bilimcilerinden aldıkları görüş sonrası çalışmaları 1 ay erteleme kararı aldı Bakım ve onarım işini yapan firmanın sahibi Oğuz Gez: “Bu durdurma kararı maddi olarak yük getirecek ama biz bu zararı sinemize çektik”
YEREL HABERLER Kuşlar klima motorlarına yuva yaptı, iş merkezinin ...
Başkan Böcek: "Atamızı özlemle anıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Böcek: "Atamızı özlemle anıyoruz"
Kreş öğrencileri Atatürk'ü andı
YEREL HABERLER Kreş öğrencileri Atatürk'ü andı
Kepez’den futbol şöleni
YEREL HABERLER Kepez’den futbol şöleni
Akseki ve Gündoğmuş’ta içme suyu hatları yenileniyor
YEREL HABERLER Akseki ve Gündoğmuş’ta içme suyu hatları yenileniyor
Akdeniz Üniversitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anıldı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal ...
Miniklerden Ata'ya saygı
YEREL HABERLER Miniklerden Ata'ya saygı
Kaş’ta 4 kaçak yakalandı
YEREL HABERLER Kaş’ta 4 kaçak yakalandı
Başkan Uysal: "Sonsuza kadar yaşayacak”
YEREL HABERLER Başkan Uysal: "Sonsuza kadar yaşayacak”
Demre Köşkerler-Kaş Dirgenler yolunda çalışma
YEREL HABERLER Demre Köşkerler-Kaş Dirgenler yolunda çalışma
Antalya Altın Portakal'da 1 milyon 437 bin 500 TL değerinde ödül verildi Altın Portakal Film Festivali 23 bin 660 seyirci ağırladı
YEREL HABERLER Antalya Altın Portakal'da 1 milyon 437 bin 500 TL ...
Büyükşehir’den Canlı Okuma Etkinliği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Canlı Okuma Etkinliği
Antalyalılara tanzim satış müjdesi ANET yöneticileri tesisleri denetledi
YEREL HABERLER Antalyalılara tanzim satış müjdesi ANET yöneticileri ...
Taciz şüphelisi öğretmenden öğrencisine: Çocuk nasıl yapılır biliyor musun?
YEREL HABERLER Taciz şüphelisi öğretmenden öğrencisine: Çocuk nasıl ...
Antalya’da organ nakli bekleyen 3 bin 399 hasta var. Vali Karaloğlu: "Organ bağışını artırmalıyız"
YEREL HABERLER Antalya’da organ nakli bekleyen 3 bin 399 hasta var. ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X