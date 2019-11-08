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Büyükşehir üniversite öğrencilerine çorba ikram edecek

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine, sağlıklı beslenmelerine ve bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla 11 Kasım'dan itibaren çorba ikramında bulunacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine, sağlıklı beslenmelerine ve bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla 11 Kasım’dan itibaren çorba ikramında bulunacak.
Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da ders ve sınav döneminde yoğun bir koşuşturma içerisinde olan üniversite öğrencilerine çorba ikramı geleneğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Aşevi'nde hazırlanan sıcak çorbalar ile soğuk kış döneminde öğrencilere sıcak bir destek verilecek.
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından öğrencilerin sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla çorba dağıtımı yapacak. 11 Kasım Pazartesi günü başlayacak dağıtımda, öğrencilerin sınav dönemlerinde akşam saatlerinde, diğer günlerde ise hafta içi sabah saatlerinde çorba dağıtımı gerçekleştirilecek. Sınav haftalarında Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi önünde akşam saat 21.00’de, diğer günlerde Kredi ve Yurtlar Kurumu önünde hafta içi her sabah saat 07.30’da öğrencilere çorba ikramı gerçekleştirilecek.

ANTALYA

08 Kasım 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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