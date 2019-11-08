Turkish Airlines Open'da ikinci günün lideri Matthias Schwab

TURKISH Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası'nın ikinci gününü, Avusturyalı golfçü Matthias Schwab lider tamamladı.

Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen European Tour Rolex Serisi'nin 6'ncı ayağı olan turnuvanın ikinci gününde, son iki yıl şampiyonu İngiliz Justin Rose'un yanı sıra European Tour'un genel klasman lideri Avusturyalı Bernd Wiesberger, 2016 Masters şampiyonu İngiliz Danny Willett, 2018 Masters şampiyonu ABD'li Patrick Reed, 2018 Britanya Açık şampiyonu İtalyan Francesco Molinari ve 2019 Britanya Açık şampiyonu Shane Lowry gibi ünlü isimler sahaya çıktı.

MATTHIAS SCHWAB BİRİNCİ

Türkiye'den Taner Yamaç'ın da mücadele ettiği Turkish Airlines Open'ın ikinci günü tamamlandı. İlk günün liderliğini İngiliz Tom Lewis ile paylaşan Avusturyalı sporcu Matthias Schwab, bugün de -5 oynayarak toplamda -12 ile liderliğini devam ettirdi.

Genel sıralamada ikinciliği İngiliz oyuncular Ross Fisher ve 2016 Masters şampiyonu Danny Willett, Belçikalı Thomas Detry ve İsveç Alex Noren toplamda -11 ile paylaştı. Son iki yılın Turkish Airlines Open şampiyonu İngiliz Justin Rose yine -5 oynadı ve toplamda -10 ile ön grubu takibi sürdürdü.

Türkiye'nin 1 numarası milli oyuncu Taner Yamaç ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da prestijli organizasyonda boy gösterirken iki raundu da par oynadı.

Türkiye'nin doğal güzelliklerinin de tanıtıldığı turnuva, 10 Kasım Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.



ANTALYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:59

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