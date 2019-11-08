Alanya'da sahile vuran cesedin kimliği belirlendi Alman uyruklu turist boğularak hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 800 metre açıkta denizde yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen 50 yaşlarında erkek cesedinin Alman uyruklu Manfred Agschneider'e ait olduğu öğrenildi. Agschneider'in yüzmek için girdiği denizde boğularak öldüğü üzerinde duruluyor.



Edinilen bilgiye göre, denize açılan gezi teknesinin kaptanı, Alanya Kalesi açıklarında bir erkek cesedinin su yüzeyinde sürüklendiğini görünce durumu liman görevlilerine bildirdi. Liman görevlilerinin ihbarı üzerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, cesedin bulunduğu bölgeye gitti. Yabancı uyruklu ve 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve sahile kadar yanaşan ceset ekipler tarafından sudan çıkartılıp ceset torbasına konuldu. Plajda bulunan onlarca yerli ve yabancı turist ise olan biteni şaşkın gözlerle izledi. Yarı çıplak cesedin üzerinde yapılan ilk incelemede, kolunda Side'de bir otele ait bileklik bulundu. Yapılan incelemenin ardından cesedin Alman uyruklu Manfred Agschneider olduğu belirlendi. Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürülen cesedin üzerinde ilk yapılan incelemede herhangi bir yara izine rastlanılmadığı öğrenildi.



Öte yandan, cesedi bulunan Manfred Agschneider'in Manavgat’taki kaldığı otelden beraberindeki 3 kişiyle sabah saatlerinde Alanya turuna çıktıkları öğrenildi.

ANTALYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:59

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