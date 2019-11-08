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Antalya´da Matthias Schwab liderliği korudu

DHA

Turkish Airlines Open´da Avustralyalı Matthias Schwab ikinci gün de liderliğini devam ettirdi. 7 milyon dolar toplam ödüllü turnuvada ilk iki raund sonunda toplam 14 oyuncu üç vuruş farkla sıralandı.

Turkish Airlines Open´da Avustralyalı Matthias Schwab ikinci gün de liderliğini devam ettirdi. 7 milyon dolar toplam ödüllü turnuvada ilk iki raund sonunda toplam 14 oyuncu üç vuruş farkla sıralandı.
European Tour Rolex Serisi kapsamında bu yıl 7´nci kez düzenlenen Turkish Airlines Open´da zirve yarışı kızıştı. Belek´te bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü´ndeki turnuvada ilk günün liderlerinden Matthias Schwab, son çukurda yaptığı birdie ile günü 67 vuruşla (-5) bitirdi ve toplamda 132 vuruşla (-12) liderliğini devam ettirdi. Güne ilk çukurda yaptığı eagle ile başlayan Avusturyalı oyuncunun ikinci dokuzda yaptığı dört birdie´nin ikisi son üç çukurda geldi. Genç oyuncu son 33 raundda 29´uncu kez sahayı eksi skorla dönmeyi başardı.
İngiliz oyuncular Ross Fisher, Danny Willett, Belçikalı Thomas Detry ve İsveçli Alex Noren toplamda 133 vuruşla (-11) ikinciliği paylaştı. İlk altı çukurda yaptığı dört birdie´nin ardından liderliği ele geçiren ve 18. çukura kadar sürdüren İsveçli Alex Noren bu çukurda bogey ile bitirince zirveyi Schwab´a kaptırdı.
63 (-9) oynayarak European Tour kariyerinin en iyi skorunu yapan İskoç Robert Macintyre, Güney Afrikalı Justin Harding, son şampiyon İngiliz Justin Rose, Avustralyalı Jason Scrivener ve Amerikalı David Lipsky toplamda 134 vuruşla (-10), lider Schwab´ın iki stroke gerisinde zirve iddialarını sürdürdü.
Macintyre´nin ardından 64 (-8) ile Ross Fisher ile ikinci raundun en iyi skoruna imza atan Hintli Shubhankar Sharma, İskoç Scott Jamieson ve İngiliz golfçüler Aaron Rai ve Tom Lewis ikinci raundu toplamda 135 vuruşla (-9) bitirdi.
İkinci raundun önemli notlarından biri de İspanyol Pablo Larrazabal´ın 205 metrelik dördüncü çukurda `hole in one´ yapması oldu.
Turkish Airlines Open´daki tek Türk amatör oyuncu Taner Yamaç ikinci raundu da ilk gün olduğu gibi par ile tamamladı.
Pazar günü sona erecek turnuvanın üçüncü raundu yarın saat 10.00´da birinci ve 10´uncu tee´den çıkışlarla başlayacak.

ANTALYA

08 Kasım 2019 Cuma

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